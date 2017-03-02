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У мережах з'явилося відео переслідування маршрутки у Києві

02.03.2017 17:00
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У мережах з'явилося відео переслідування маршрутки у Києві

Нещодавно у мережі YouTube з’явився відеозапис з погоні патрульної поліції Києва за маршрутним таксі, яке було викрадено у четвер, 2-го березня, зранку. Як передає replyua.net, на відеоматеріалі видно, як два поліцейських автомобілі переслідують автобус, що рухається по вулиці Радужна. 

Також у мережі знайдено відео, яке було відзнято очевидцями в районі Русанівських садів. На цьому записі можна побачити, як автобус зупиняється і з нього вибігає зловмисник. Як повідомлялося раніше, 2-го березня, у четвер, зловмисник, намагаючись втекти від столичної поліції, викрав автобус з пасажирами в салоні. Зазначалося, що злочинець вбіг до маршрутки, та погрожуючи пістолетом водію, наказав рушати.

Пізніше злочинець сів на місце водія і почав тікати. Під час погоні автобус протаранив декілька автомобілів. В результаті зловмисник зупинив транспорт та вибіг з нього. Під час втечі злочинець поранив представника поліції, який намагався його затримати, в ногу. Чоловіку вдалося втекти. Правоохоронні органи також опубліковували фоторобот зловмисника. Наразі в Київській області тривають пошуки даної особи. Поліція працює у посиленому режимі. Залучено додаткові ресурси. 




Теги: Донбасс, Киев, полиция, маршрутка, преследование, погоня
 
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