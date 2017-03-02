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У оккупантов очередное информационное обострение на тему нашей «Точки-У», - ИС
02.03.2017 16:42
По оперативным данным группы ИС, командование «1-го АК ДНР» распространило среди командного состава ряда «бригад» и «отдельных полковбатальонов» некие «разведывательные данные» о «возможном ракетном ударе ВСУ».
Якобы «разведывательные органы» оккупантов установили факт перемещения к зоне АТО украинским военным командованием сразу нескольких ПУ ТРК «Точка-У».
На фоне ранее муссировавшейся пропагандистскими СМИ России и «ДНР» темы «использования ВСУ комплексов «Точка-У», данное сообщение вызвало панику в среде боевиков.
Ранее группа ИС сообщала, что Кремль готовит "ракетную провокацию" против Украины.
Источник: sprotyv.info
Теги: Донбасс, война, АТО, оккупанты
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