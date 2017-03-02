Украинцев могут обязать платить за электричество для жителей ЛНР

02.03.2017 11:20

Гендиректор "Луганского энергетического объединения" Владимир Грицай заявил, что поставки электроэнергии на оккупированные территории должны официально получить статус гуманитарной помощи, которую, оказывает государство.

Задолженность украинцев перед “Энергорынком” достигла 5,5 млрд грн, из них 4,9 млрд грн – за счет "неконтролируемых" потребителей. Об этом Грицай сказал в материале для издания "Экономическая правда", передают Вести.

Докладчик отмечает, что на подконтрольной территории ЛЭО в сутки собирает 3-4 млн грн, а отдавать должны 8,5 млн грн, и эта цифра доходила до 20 млн грн. По его словам, все призывы облэнерго прекратить поставки или снизить их к уровню оплаты не были услышаны, в связи с чем компания находится в критическом положении.

"За неполные расчеты с "Энергорынком" в декабре 2016 года НКРЭКУ наложила на ЛЭО финансовые санкции, обязательное ежедневное удержание, которое значительно превышает наши поступления", - пишет Грицай.

Госслужащий напомнил, что ЛЭО обязали осуществлять поставки электроэнергии потребителям на территорию, не контролируемую украинским правительством, постановлением кабмина №263 от 07 мая 2015 года за подписью Арсения Яценюка.

"Выход есть - прекращение перетока электроэнергии между контролируемой и неконтролируемой территориями либо его снижение до уровня оплаты. Технологически это возможно - мы построили дополнительную линию электропередач. В правовой плоскости нужно лишь решением власти разделить лицензию на поставку электроэнергии на две части для двух типов территорий", - считает Грицай.