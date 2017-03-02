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Уже не боятся "фошыздов" и "правосеков": оккупанты зазывают в Крым украинских туристов

02.03.2017 11:10
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Уже не боятся "фошыздов" и "правосеков": оккупанты зазывают в Крым украинских туристов
Глава Ростуризма занялся рекламой отдыха в оккупированном Крыму среди украинцев. Об этом Олег Сафонов сказал журналистам, сообщает "Крыминформ".
 
"Я хотел бы сказать, что мы будем очень рады приветствовать туристов, в том числе и из Украины. Мы приглашаем, мы ждем наших родственников, друзей, соседей из Украины и будем очень рады им", - сказал он.
 
По его словам, количество туристов не из РФ увеличивается.
Источник:  sprotyv.info


Теги: Донбасс, Крым, туристы, оккупанты
 
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