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Уже не боятся "фошыздов" и "правосеков": оккупанты зазывают в Крым украинских туристов
02.03.2017 11:10
Глава Ростуризма занялся рекламой отдыха в оккупированном Крыму среди украинцев. Об этом Олег Сафонов сказал журналистам, сообщает "Крыминформ".
"Я хотел бы сказать, что мы будем очень рады приветствовать туристов, в том числе и из Украины. Мы приглашаем, мы ждем наших родственников, друзей, соседей из Украины и будем очень рады им", - сказал он.
По его словам, количество туристов не из РФ увеличивается.
Ранее группа "ИС" сообщала, что больше половины россиян ненавидят Украину, 43% гордятся оккупацией Крыма.
Источник: sprotyv.info
Теги: Донбасс, Крым, туристы, оккупанты
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