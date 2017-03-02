Последние новости раздела
все новости раздела →
Архив - Украина

В Кремле выдали порцию откровений о переговорах Путина с Порошенко

02.03.2017 16:10
Распечатать новость Уменьшить шрифт Увеличить шрифт
В Кремле выдали порцию откровений о переговорах Путина с Порошенко

Президенты Украины Петр Порошенко и России Владимир Путин во время телефонных контактов "обменивались мнениями и выражали взаимные озабоченности". Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, передает Обозреватель со ссылкой на РИА Новости.

"Сам факт прекращения огня в Авдеевке не обсуждался. Имел место обмен мнениями и выражение взаимных озабоченностей в связи с эскалацией напряженности. Я лишь могу подтвердить, что действительно имели место рабочие телефонные контакты двух президентов", — подчеркнул Песков.

Напомним, ранее российские СМИ сообщили о четырех "секретных" переговорах Путина и Порошенко.

Позже в Администрации Порошенко подтвердили факт двух переговоров с Путиным.

 

Источник:  from-ua.com 



Теги: Донбасс, Путин, переговоры, Кремль, Порошенко
 
Поделиться в Facebook Поделиться в Twitter Поделиться ВКонтакте Добавить в livejournal Добавить в Blogger Добавить в Закладки Добавить на Я.ру Добавить В Мой Мир
добавить в блог Добавить в блог
отправить другу Отправить другу
Читайте также:
  • Видео Видео
    • Очаровательная Николь Кидман превратилась в другую знаменитую киноблондинку (ВИДЕО) Очаровательная Николь Кидман ...
    • Оскар-2014: лучший фильм года - "12 лет рабства" (ВИДЕО) Оскар-2014: лучший фильм года - ...
    • Сексуальная Навка и её мужчины приготовили новые трюки! Сексуальная Навка и её мужчины ...
    • Топ-50 суперголов лучшего футболиста мира! Топ-50 суперголов лучшего ...
  • Фото Фото

Вверх