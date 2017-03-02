В Кремле выдали порцию откровений о переговорах Путина с Порошенко

02.03.2017 16:10

Президенты Украины Петр Порошенко и России Владимир Путин во время телефонных контактов "обменивались мнениями и выражали взаимные озабоченности". Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, передает Обозреватель со ссылкой на РИА Новости.

"Сам факт прекращения огня в Авдеевке не обсуждался. Имел место обмен мнениями и выражение взаимных озабоченностей в связи с эскалацией напряженности. Я лишь могу подтвердить, что действительно имели место рабочие телефонные контакты двух президентов", — подчеркнул Песков.

Напомним, ранее российские СМИ сообщили о четырех "секретных" переговорах Путина и Порошенко.

Позже в Администрации Порошенко подтвердили факт двух переговоров с Путиным.

Источник: from-ua.com