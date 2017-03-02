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В Минфине попробовали оправдаться за неполученный транш МВФ

02.03.2017 14:00
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В Минфине попробовали оправдаться за неполученный транш МВФ

В Министерстве финансов попытались оправдаться за то, что Украина все еще остается без обещанного транша МВФ

Как сообщает Politeka со ссылкой ZN.UA, в ведомстве снова говорят, что денег стот ждать со дня на день.

В частности в Минфине заверили, что Украина близка к подписанию Меморандума и все может решиться сегодня-завтра.

В ведомстве ожидают, что на дальше вопрос не зятянется.

Отметим, 1 марта международное агентство Reuters сообщило, что Украина подписала меморандум сотрудничества с МВФ, который откроет доступ к четвертому траншу, сумма которого составит 1 млрд долларов.

Однако вскоре источники в правительстве и НБУ заявили, что украинские власти еще не подписали обновленный меморандум сотрудничества с Международным валютным фондом.

 

Источник:  politeka.net 



Теги: Донбасс, МВФ, Минфин
 
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