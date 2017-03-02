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Вибух на шахті: кількість загиблих зростає

02.03.2017 15:41
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Вибух на шахті: кількість загиблих зростає

За уточненими даними профспілок, під час вибуху на шахті у Львівській області загинуло не менше десяти гірників, ще двоє перебувають у важкому стані

Про це у Facebook повідомляє голова Незалежних профспілок гірників Михайло Волинець, передає  Politeka.

“На цей момент відомо, що 10 гірників загинули, ще двоє перебувають у важкому стані. Зараз на Львівщину терміново вилітають прем’єр-міністр Володимир Гройсман та міністр палива та енергетики Ігор Насалик», – повідомив Михайло Волинець.», – повідомив Михайло Волинець.

Як раніше повідомляла Politeka, на шахті № 10 у Львівській області стався обвал гірської породи на горизонті 550 метрів.

Аварія сталася в четвер, 2 березня, о 12:46. Під час обвалу на шахті перебували 172 гірники, 30 шахтарів перебували на аварійній ділянці. П’ятеро людей з травмами підняті на поверхню.

До аварійно-рятувальних робіт залучено підрозділи Мінвуглепрому і ГСЧС.

Нагадаємо, що обвал породи на шахті № 10 у Львівській області стався в результаті вибуху метану. Про це повідомляє глава Незалежної профспілки шахтарів України Михайло Волинець на своїй сторінці в Facebook.



Теги: Донбасс, шахта, Львовская область, взрыв
 
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