Вибух на шахті: міністри екстрено вилетіли на місце трагедії

02.03.2017 15:20

Прем’єр-міністр України Володимир Гройсман та керівництво профільних відомств вирушили на місце смертоносного вибуху на шахті у Львівській області

Про це повідомив прес-секретар прем’єр-міністра Дмитро Столярчук, передає Politeka.

«Прем’єр-міністр України Володимир Гройсман відмінив заплановані на сьогодні заходи і вилітає до Львівської області, де у с. Глухів Сокальського району Львівської області на шахті №10 “Степова” ВАТ “ЛьвівВугілля” внаслідок вибуху сталося обрушення гірської породи», – повідомив Столярчук.

За його інформанціі, разом з прем’єром на місце трагедії вирушили міністр енергетики Ігор Насалик, а також глава ГСЧС Микола Чечоткін.

Створено оперативний штаб для координації дій відповідних служб.

Як писала Politeka, на шахті № 10 у Львівській області стався обвал гірської породи на горизонті 550 метрів.

Аварія сталася в четвер, 2 березня, о 12:46. Під час обвалу на шахті перебували 172 гірники, 30 шахтарів перебували на аварійній ділянці. П’ятеро людей з травмами підняті на поверхню.

До аварійно-рятувальних робіт залучено підрозділи Мінвуглепрому і ГСЧС.

Нагадаємо, що обвал породи на шахті № 10 у Львівській області стався в результаті вибуху метану. Про це повідомляє глава Незалежної профспілки шахтарів України Михайло Волинець на своїй сторінці в Facebook. За його інформацією в результаті вибуху загинули 11 гірників.