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Вооруженные старатели янтаря «раскопали» железную дорогу и заблокировали полицию
В среду, 1 марта около сотни копателей янтаря в Ровенской области заблокировали полицию в урочище у поселка Клесов недалеко от райцентра Сарны в Ровенской области. По факту сопротивления копателей янтаря сотрудникам полиции возбуждено уголовное производство.
Расследование началось по части 2 статьи 342 Уголовного кодекса Украины "Сопротивление представителю власти, работнику правоохранительного органа", передает отдел коммуникации полиции Ровенской области.
Конфликт имел место на территории Клесовского карьероуправление железной дороги. Там обнаружены несанкционированные земляные работы на одной из подъездных путей. По предварительной информации, колея использовалась в промышленных целях - для транспортировки щебня и другого сырья.
"... Старатели вели себя вызывающе и агрессивно. Впрочем, после общения полицейские усмирили конфликт. Телесные повреждения никому нанесено не было, оружие и спецсредства не применяли. Полицейские установили наиболее активных участников конфликта. Сейчас с ними общаются правоохранители", - указано в опубликованном сообщении .
Впрочем, уже более года она не функционирует, поскольку официально добывающие работы не проводятся. Сумма ущерба, нанесенного несанкционированными земельными работами вблизи подъездного пути, устанавливается.
Источник: http://from-ua.com/
Теги: Украина, Донбасс, полиция, железная дорога, янтарь
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