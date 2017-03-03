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Глава ГФС Насиров является венгерским подданым (ФОТО, ВИДЕО)
Блогер pauluskp пишет, что у Насирова во время обыска нашли венгерский паспорт, о котором на передаче у Савика Шустера сообщали еще год назад.
Паспорт он получил в июне 2014, то есть оформлять его начал в 2013. Сразу после победы Майдана присягнул на верность другому государству - иначе гражданство Венгрии не дают.
Текст присяги:
«Я, (ФИО), действительно торжественно клянусь/присягаю, что Я буду считать Венгрию моей страной. Я буду верным гражданином Венгерской Республики, и буду чтить и соблюдать ее Конституцию и законы. Буду защищать свою Родину по мере своих сил, и служить ей по мере своих возможностей. Да поможет мне в этом Бог! (в зависимости от вероисповедания)»
"Правильное имя Насирова, данное ему при рождении - Роман Микаил оглу Насиров. Не венгр, но то такэ.
Интересный вырисовывается портрет украинского политического деятеля и главы фискальной службы - это азербайджанец, присягнувший соседнему государству, которое имеет пусть неофициальные, но вполне явные территориальные претензии к Украине. Потому, собственно, и выдает массово свои паспорта гражданам Украины. Да еще и время для присяги выбрал интересное - страну как раз начали рвать на части.
В общем, понятно кто рулит Украиной", - резюмирует блогер.
Фото: https://twitter.com/
Теги: Украина, Донбасс, Венгрия, паспорт, Роман Абрамович, ГФС
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- Глава ГФС Насиров является венгерским подданым (ФОТО, ВИДЕО)16:23
- Агентство ООН по делам беженцев поможет улучшить условия на пунктах пропуска на Донбассе16:07
- Из-за обстрелов трасса Донецк-Горловка перекрыта, добраться можно в объезд через Енакиево15:55
- В ОБСЕ зафиксировали увеличение количества обстрелов на Донбассе15:46
- Боевики Ходаковский заявил, что в "ДНР" скоро не будет не только "Лайфа", но и МТС15:31
- Захарченко заявил об окончательном разрыве экономических связей "республики" с Украиной15:15
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