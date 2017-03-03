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Глава ГФС Насиров является венгерским подданым (ФОТО, ВИДЕО)

03.03.2017 16:23
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Глава ГФС Насиров является венгерским подданым (ФОТО, ВИДЕО)

Блогер pauluskp пишет,  что у Насирова во время обыска нашли венгерский паспорт, о котором на передаче у Савика Шустера сообщали еще год назад.

Паспорт он получил в июне 2014, то есть оформлять его начал в 2013. Сразу после победы Майдана присягнул на верность другому государству - иначе гражданство Венгрии не дают.

Текст присяги:

«Я, (ФИО), действительно торжественно клянусь/присягаю, что Я буду считать Венгрию моей страной. Я буду верным гражданином Венгерской Республики, и буду чтить и соблюдать ее Конституцию и законы. Буду защищать свою Родину по мере своих сил, и служить ей по мере своих возможностей. Да поможет мне в этом Бог! (в зависимости от вероисповедания)»

"Правильное имя Насирова, данное ему при рождении - Роман Микаил оглу Насиров. Не венгр, но то такэ.

Интересный вырисовывается портрет украинского политического деятеля и главы фискальной службы - это азербайджанец, присягнувший соседнему государству, которое имеет пусть неофициальные, но вполне явные территориальные претензии к Украине. Потому, собственно, и выдает массово свои паспорта гражданам Украины. Да еще и время для присяги выбрал интересное - страну как раз начали рвать на части.

В общем, понятно кто рулит Украиной", - резюмирует блогер.


Фото: https://twitter.com/

Теги: Украина, Донбасс, Венгрия, паспорт, Роман Абрамович, ГФС
 
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