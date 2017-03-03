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Главного налоговика Украины Насирова подозревают в в нанесении ущерба государству на 2 миллиарда гривень
Глава ГФС Роман Насиров подозревается в совершении действий, которые нанесли государству ущерб на сумму 2 млрд грн, заявил начальник четвертого отдела Специальной антикоррупционной прокуратуры (САП) Роман Сивкив, передает ТСН.
Сивкив объяснил: следствие считает, что Насиров принимал необоснованные решения об отсрочке рентной платы за добычу полезных ископаемых. Это якобы и помогло народному депутату Александру Онищенко воплотить в жизнь коррупционные схемы, которые ему инкриминируются.
Отметим, поздним вечером 2 марта детективы НАБУ вручили главе ГФС Роману Насирову уведомление о подозрении в палате "Феофании", куда его госпитализировали утром с деагнозом "гипертонический криз".
Как сообщает ZN.UA, в четверг, 2 марта, детективы НАБУ провели обыски не только в ГФС, но и по всем адресам, указанным Насировым в его электронной декларации, включая квартиру бабушки жены главы ГФС.
В пресс-службе НАБУ пояснили, что следственные действия в отношении Насирова проводятся в рамках расследования "газового дела Онищенко" по эпизоду о незаконном предоставлении отсрочки по оплате ренты компаниями-участниками коррупционной схемы.
Фото: skelet-info.org/
Теги: Донбасс, подозреваемый, Роман Абрамович, ГФС
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