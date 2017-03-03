Инфаркта нет - главному налоговику Насирову могут избрать меру пресечения уже сегодня

03.03.2017 17:47

Состояние здоровья руководителя Государственной фискальной службы Романа Насирова позволяет транспортировать его в суд для избрания меры пресечения. Как сообщил информированный источник, заседание суда в отношении Насирова должно состояться в ближайшее время, возможно, даже, до конца дня пятницы, 3 марта, пишет zn.ua.

По информации ZN.UA, детективы Национального антикоррупционного бюро получили в "Феофании" врачебную справку о состоянии здоровья Насирова, в которой не подтвержден предварительный диагноз "инфаркт".

"Диагноз, указанный в документе, позволяет транспортировку Насирова в суд для избрания меры пресечения", - сказал собеседник, не вдаваясь в детали. Вместе с тем, он уточнил, что состояние здоровья Насирова оценивается как "средне тяжелое", в том числе в связи с депрессией главы ДФС.

Напомним, главу ГФС Романа Насирова, подозреваемого в нанесении ущерба государству в 2 млрд грн, успешно прооперировали. Поздним вечером 2 марта детективы НАБУ вручили главе ГФС Роману Насирову уведомление о подозрении в палате "Феофании", куда его госпитализировали утром с диагнозом "гипертонический криз".

Как стало известно, в четверг, 2 марта, детективы НАБУ провели обыски не только в ГФС, но и по всем адресам, указанным Насировым в его электронной декларации, включая квартиру бабушки жены главы ГФС. В пресс-службе НАБУ пояснили, что следственные действия в отношении Насирова проводятся в рамках расследования "газового дела Онищенко" по эпизоду о незаконном предоставлении отсрочки по оплате ренты компаниями-участниками коррупционной схемы. Глава ГФС подозревается в совершении действий, которые нанесли государству ущерб на сумму 2 млрд грн.



