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Курс НБУ на 3 марта: доллар и евро стали дешевле

03.03.2017 08:26
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Курс НБУ на 3 марта: доллар и евро стали дешевле

Национальный банк Украины (НБУ) установил официальный курс гривны относительно иностранных валют на пятницу, 3 марта.

Курс доллара снизился на 9 коп. и составил 27,09 грн.

Курс евро снизился на 14 коп. - до 28,48 грн.

Курс российского рубля снизился на 5 коп. и составил 0,463 грн.


Фото: 112.ua/

Теги: Украина, Донбасс, валюта, курс валют
 
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