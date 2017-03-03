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ПриватБанк предупредил своих клиентов о страшной угрозе
На электронные почты клиентов ПриватБанка могли прийти «письма счастья» с вирусом, который грозит повреждением ПО. Кроме того, хакеры могут украсть персональные данные. Об этом на своей странице в Facebook написала представитель пресс-службы государственного ПАО «Приватбанк» Инна Музычук, передает 24news.org.ua.
«2 марта произошла массовая рассылка спама по электронной почте украинцев от имени ПриватБанка. Письма были направлены от пользователей с доменным именем ***.ru и ***.com.ua. В письмах — вирус! Будьте осторожны: в ни в коем случае нельзя переходить по ссылкам, загружать или устанавливать файлы из письма. Это может привести не только к повреждению программного обеспечения, но и к потере персональных данных», — отметила сотрудник госбанка.
В ПриватБанке напоминают, что почта, с которой приходит информация от банка, всегда заканчивается на @ privatbank.ua или @ pbank.com.ua.
«Фейковые письма имеют определенный шаблон содержания: приветствие клиента, сообщение об открытии нового счета и просьба перейти по ссылке для ознакомления с ним. Кроме пожеланий хорошего дня и других атрибутов лояльности к клиенту, письмо содержит телефон для якобы звонков из-за границы», — обратила внимание клиентов банка Инна Музычук.
Фото: www.amn.com.ua/
Теги: Донбасс, ПриватБанк, угроза, клиент
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- ПриватБанк предупредил своих клиентов о страшной угрозе18:00
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