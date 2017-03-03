Прогноз погоды на 3 марта: в Украине будет облачно, возможен дождь

03.03.2017 08:07

3 марта, в Украине будет облачно с прояснениями. Без существенных осадков, только в большинстве западных областей, днем небольшой дождь.

В центральных областях облачно с прояснениями, без осадков. Температура воздуха ночью +2°С, днем +7…+8°С.

На западе Украины облачно, местами кратковременные дожди. Температура воздуха ночью +2…+5ºС, днем +6…+11°С.

На севере страны переменная облачность, без осадков. Температура воздуха ночью +1...+2ºС, днем +6…+7°С.

В восточных областях облачно, без существенных осадков. Температура ночью +2…+6°С, днем +8…+11°С.

В южных областях переменная облачность, сухо. Ночью +5...+7°С, в течение дня +11…+12°С.