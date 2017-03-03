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Прогноз погоды на 3 марта: в Украине будет облачно, возможен дождь
03.03.2017 08:07
3 марта, в Украине будет облачно с прояснениями. Без существенных осадков, только в большинстве западных областей, днем небольшой дождь.
В центральных областях облачно с прояснениями, без осадков. Температура воздуха ночью +2°С, днем +7…+8°С.
На западе Украины облачно, местами кратковременные дожди. Температура воздуха ночью +2…+5ºС, днем +6…+11°С.
На севере страны переменная облачность, без осадков. Температура воздуха ночью +1...+2ºС, днем +6…+7°С.
В восточных областях облачно, без существенных осадков. Температура ночью +2…+6°С, днем +8…+11°С.
В южных областях переменная облачность, сухо. Ночью +5...+7°С, в течение дня +11…+12°С.
Фото: telegraf.com.ua
Теги: Украина, Донбасс, погода, весна, март
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