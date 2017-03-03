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Совет ЕС подтвердил "безвиз" для Украины

03.03.2017 09:51
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Совет ЕС подтвердил "безвиз" для Украины

Послы стран Европейского Союза подтвердили соглашение  по либерализации визового режима для украинцев. Об этом сообщила пресс-служба ЕС, пишут СМИ.

В четверг, 2 марта, послы стран Европейского Союза подтвердили от имени Совета неофициальное соглашение, достигнутое 28 февраля, по либерализации визового режима для украинцев.

Соглашение предусматривает безвизовый режим для граждан Украины при поездках в ЕС на срок пребывания до 90 дней в течение 180-дневного периода.

"Мы продемонстрировали нашу твердую приверженность безвизовому режиму для украинских граждан в настоящее время, потому что Украина выполнила необходимые условия для безвизового режима. Реформа механизма приостановки, принятая 27 февраля, позволили нам завершить это соглашение", - сказано в сообщении.

Теперь, когда договор был подтвержден послами ЕС от имени Совета, регулирование будет передано в Европейский парламент на голосование в первом чтении, а затем Совету для принятия.

 


Фото: 112.ua/

Теги: Украина, Донбасс, Евросоюз, безвизовый режим
 
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