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В антикоррупционной прокуратуре намерены требовать ареста главы ГФС Насирова
Специализированная антикоррупционная прокуратура будет ходатайствовать об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей для председателя Государственной фискальной службы Романа Насирова и отстранения его от должности. Об этом сообщается на странице в Facebook САП, пишет news.liga.net.
"Учитывая возможности подозреваемого противодействовать следствию и любовь к побегам за границу участников газового дела, мы будем ходатайствовать в суде об избрании Роману Насирову меры пресечения в виде содержания под стражей и требовать его отстранения от должности. Сейчас детективами НАБУ по поручению процессуального руководителя готовятся соответствующие ходатайства в суд", - рассказал директор САП Назар Холодницкий.
Следствие считает, что Насиров в 2015-2016 годах, действуя в интересах нардепа Александра Онищенко, предоставил руководителям региональных и территориальных органов ГФС незаконное указание принимать безосновательные решения о рассрочке налогового долга ООО Фирма Хас, ООО Карпатнадраинвест и ООО Надра Геоцентр.
В прокуратуре отметили, что в течение указанного периода Насиров самостоятельно принял незаконные решения о рассрочке денежных обязательств указанных предприятий, хотя они не имели на это законных оснований и не предоставили необходимые для этого документы.
Эти решения Насирова повлекло государству подтвержденную заключением эксперта ущерб около 2 млрд гривень.
Фото: finance.bigmir.net/
Теги: Донбасс, арест, прокуратура, Роман Андреев, ГФС
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