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В Конгрессе США рассмотрят выделение Украине 150 млн долларов. на военные расходы
Комитет по ассигнованиям палаты представителей Конгресса США подготовил законопроект, который предусматривает передачу Украине 150 млн долл. на военные нужды. Об этом говорится в тексте документа, передает 112.ua.
Согласно тексту документа, предлагается передать средства до 30 сентября 2017 года. Цели, на которые направят эти деньги, включают в себя обучение украинских военных, покупку обмундирования, а также оборонительного оружия.
Кроме того, конгрессмены готовы направить средства на различного рода поддержку, в том числе армии и национальных сил безопасности Украины.
Согласно документу, объем военной помощи, выделяемой Украине, должен сократиться в два раза. В 2016 году в оборонном бюджете США на военную поддержку Украине закладывалось 300 млн долл.
Предлагаемый законопроект должен быть рассмотрен палатой представителей конгресса США. В дальнейшем его должен одобрить президент США.
Ранее, 2 февраля, глава комитета сената США по вооруженным силам Джон Маккейн предложил президенту Дональду Трампу предоставить Украине "летальное вооружение" для помощи в защите ее территории от "дальнейших нарушений со стороны России и боевиков".
За исполнение законопроекта будет отвечать Пентагон совместно с Госдепартаментом. Палата представителей конгресса проведет голосование уже 3 марта.
Ранее глава МИД Украины Павел Климкин заявил о необходимости летального оборонительного оружия для Украины.
Напомним, ранее посол Украины в США Валерий Чалый заявил, что Украина может получить летальное оружие от новой администрации США.
Фото: zn.ua/
Теги: США, Донбасс, война, деньги, конгресс
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