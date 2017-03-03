В Конгрессе США рассмотрят выделение Украине 150 млн долларов. на военные расходы

03.03.2017 07:45

Комитет по ассигнованиям палаты представителей Конгресса США подготовил законопроект, который предусматривает передачу Украине 150 млн долл. на военные нужды. Об этом говорится в тексте документа, передает 112.ua.

Согласно тексту документа, предлагается передать средства до 30 сентября 2017 года. Цели, на которые направят эти деньги, включают в себя обучение украинских военных, покупку обмундирования, а также оборонительного оружия.

Кроме того, конгрессмены готовы направить средства на различного рода поддержку, в том числе армии и национальных сил безопасности Украины.

Согласно документу, объем военной помощи, выделяемой Украине, должен сократиться в два раза. В 2016 году в оборонном бюджете США на военную поддержку Украине закладывалось 300 млн долл.

Предлагаемый законопроект должен быть рассмотрен палатой представителей конгресса США. В дальнейшем его должен одобрить президент США.

Ранее, 2 февраля, глава комитета сената США по вооруженным силам Джон Маккейн предложил президенту Дональду Трампу предоставить Украине "летальное вооружение" для помощи в защите ее территории от "дальнейших нарушений со стороны России и боевиков".

За исполнение законопроекта будет отвечать Пентагон совместно с Госдепартаментом. Палата представителей конгресса проведет голосование уже 3 марта.

Ранее глава МИД Украины Павел Климкин заявил о необходимости летального оборонительного оружия для Украины.

Напомним, ранее посол Украины в США Валерий Чалый заявил, что Украина может получить летальное оружие от новой администрации США.