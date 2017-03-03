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В Украине закрыли "Радио Вести"
Национальный совет по ТВ и радиовещанию на заседании, которое прошло 3 марта, в пятницу, рассматривая решение о вопросе продления лицензии "Радио Вести", единогласно проголосовал за непродление лицензии вещателю. Об этом сообщает издание "Вести".
"С нами играются, это очевидно. Поэтому забираю все свои слова назад, предлагаю перенести все наши споры в судебную площадь и перейти к рассмотрению вопроса о продолжении лицензии сегодня", — заявила один из членов Нацсовета Ульяна Фещук.
Предложение было одобрено Ольгой Герасимюк, которая предстедательствовала вместо отсутствующего главы Юрия Артеменко.
"Хватит играться в игры, мы сегодня должны утвердить решение, а дальше, как было правильно замечено, перейдем в плоскость судебных решений. Но думаю, общество одобрит наше решение, с которым мы уже тут определились", — заявила Герасимюк.
Зачитав решение Нацсовета, она вынесла на голосование вопрос "Отказать в продлении срока лицензии на вещание в городе Киеве". За решение о непродлении проголосовали все шесть членов регулятора. Сразу после этого они тут же так же единогласно проголосовали за закрытие заседания.
Фото: vesti-ukr.com
Теги: Украина, Донбасс, радио, закрытие, лицензия
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