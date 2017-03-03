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Задержание Насирова: сообщение о подозрении, отстранение от должности, что дальше?
Директор Национального антикоррупционного бюро Украины Артем Сытник раскрыл все подробности резонансного ночного задержания главы Государственной фискальной службы Романа Насирова в "Феофании".
Сытник напомнил, что летом 2016 года Верховная Рада приняла решение о снятии иммунитета с народного депутата Александра Онищенко. По его словам, тогда практически все фракции парламента подняли вопрос о юридической оценке действий сотрудников "Укргаздобычи" и ГФС по так называемому "газовому делу".
Как сообщил глава НАБУ, следствие в этом направлении происходило с самого начала. И недавно были задержаны два чиновника – один действующий и один бывший – госпредприятия "Укргаздобыча". Параллельно проводилось расследование в направлении изучения противоправных действий работников ГФС.
"По результатам этой работы вчера работниками антикоррупционной прокуратуры было согласовано подозрение, подготовленное детективами, и было проведено задержание главы ГФС, ему было объявлено подозрение по ст. 364. Составлен протокол о задержании господина Насирова, сообщено о подозрении. Все действия детективов и прокуроров были законными", – сообщил Сытник.
По его данным, с прокуратурой согласованы ограничительные мероприятия – содержание под стражей.
"Вчера был проведен ряд обысков по месту работы и жительства Насирова. На момент проведения обысков была информация, что он должен появиться на работе. Данных о том, что он находится на больничном или за пределами своего рабочего места, у нас не было. Но на месте работы он не появился. Его местонахождение было установлено благодаря оперативной работе, проведенной детективами. Мы установили, что он появился в "Феофании", у него якобы ухудшилось состояние здоровья. Соответственно, детективы были направлены туда и провели вышеописанные процессуальные действия", – рассказал глава НАБУ.
"Сейчас мы видим ситуацию, когда состояние здоровья подозреваемого якобы не позволяет проводить с ним следственные действия. Детективы получают медицинскую документацию, которая характеризует его состояние здоровья. Она будет проверена соответствующими специалистами. После того, как мы получим объективные выводы относительно состояния здоровья задержанного, будет принято решение относительно его доставки в суд или перемещение в СИЗО", – добавил он.
По словам Сытника, суть обвинения заключается в том, что фирмам, бенефициаром которых был Онищенко, на протяжение длительного времени вопреки нормам законодательства предоставлялись отсрочки по оплате рентных платежей в бюджет. Сумма убытков составляет около 2 млрд грн.
Отметим, Кабинет министров уже временно отстранил Насирова от должности главы ГФС.
Напомним, что Онищенко подозревают в незаконном присвоении средств путем создания "газовой схемы". 22 июня Национальное антикоррупционное бюро и САП разоблачили организаторов схемы по хищению средств при добыче и продаже природного газа в рамках договоров о совместной деятельности с ПАО "Укргаздобыча", в результате которой государству был нанесен ущерб на сумму около 3 млрд грн. Кроме того, депутат подозревается в госизмене и подготовке дестабилизации ситуации в Украине.
Фото: 112.ua/
Теги: Украина, Донбасс, коррупция, Роман Абрамович, ГФС, должность, НАБУ
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