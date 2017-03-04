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Блокада вышла за пределы Донбасса - новый блокпост установлен на Сумщине на границе с Россией

04.03.2017 21:44
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Блокада вышла за пределы Донбасса - новый блокпост установлен на Сумщине на границе с Россией

Сегодня, 4 марта 2017 года, ветераны Антитеррористичейской операции, а также общественные деятели Сумской области, Львовщины, Тернопольщины и Киевщины организовали работу нового редута. Лагерь блокирующих расположен в населенном пункте Конотоп Сумской области, информирует Штаб блокады Донбасса в "Фейсбуке", передает "Диалог".

"В Конотопе проходит одна из основных железных дорог, на которой проходит торговля с Россией, государством, оккупировавшим часть территории Украины. В этот день на остановке Конотоп нашли товарные поезда из РФ, в том числе, с углем марки антрацит", - информируют участники блокады.

"Сейчас продолжается организация местности. Блок-пост назвали во имя канцлера Германии - Конрада Аденауэра, который в конце 40-х гг. ХХ века утвердил свободу в стране, благодаря которому в будущем удалось объединить Германию. В Штабе запланировали на протяжении текущего месяца взять под эффективный украинский контроль все 8 основных ж/д пограничных переходов, где продолжается торговля с путинской Россией", - резюмировали в Штабе. 



Фото: ua-ru.info/news

Теги: Россия, Донбасс, граница, Сумская область
 
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