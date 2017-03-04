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Чемпионат Европы по легкой атлетике: украинка выиграла "бронзу"

04.03.2017 20:49
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Чемпионат Европы по легкой атлетике: украинка выиграла "бронзу"

Украинка Юлия Левченко выиграла бронзовую медаль в соревнованиях по прыжкам в высоту на зимнем чемпионате Европы по легкой атлетике, который проходит в Белграде.

В финале Левченко установила личный рекорд, взяв высоту 1 метр 94 сантиметра. Олимпийская чемпионка Рут Бейтия из Испании завершила выступления с тем же результатом, что и украинка, но использовала меньше попыток, а потому взяла "серебро". Золотую медаль выиграла литовская спортсменка Аирин Пальсите. Ее результат - 2,01.

Еще одна украинка Оксана Окунева в финале взяла высоту 1 метр 92 сантиметра и заняла четвертое место.

Отметим, что для 19-летней Левченко эта медаль стала первой в карьере на взрослых официальных соревнованиях в составе сборной Украины.


Фото: www.mir-la.com/

Теги: Украина, Донбасс, Чемпионат Европы, медаль, легкая атлетика
 
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