Последние новости раздела
- Чемпионат Европы по легкой атлетике: украинка выиграла "бронзу"20:49
- Солом'янський райсуд Києваа, де обиратимуть запобіжний захід Насірову, заміновано20:09
- С 1 июля "Укрпочта" поднимает тарифы19:53
- Укроборонпром разрабатывает новую беспилотную технику19:17
- Из ночных клубов погрузить всех в автобусы и отправить на воюющий Донбасс - боец ВСУ о двух украинских реальностях18:29
- Насирову в Институте кардиологии не смогли установить диагноз 18:08
- За две недели в украине правоохранители аннулировали более 500 разрешений на владение оружием17:16
- Виноваты мошенники, нотариусы и украинские законы или Как украинцы могут лишиться прав на недвижимость17:04
- В ближайшие несколько дней в Украине ожидается потепление16:47
- Перед выборами президента РФ конфликт на Донбассе может разгореться со страшной силой16:38
Чемпионат Европы по легкой атлетике: украинка выиграла "бронзу"
04.03.2017 20:49
Украинка Юлия Левченко выиграла бронзовую медаль в соревнованиях по прыжкам в высоту на зимнем чемпионате Европы по легкой атлетике, который проходит в Белграде.
В финале Левченко установила личный рекорд, взяв высоту 1 метр 94 сантиметра. Олимпийская чемпионка Рут Бейтия из Испании завершила выступления с тем же результатом, что и украинка, но использовала меньше попыток, а потому взяла "серебро". Золотую медаль выиграла литовская спортсменка Аирин Пальсите. Ее результат - 2,01.
Еще одна украинка Оксана Окунева в финале взяла высоту 1 метр 92 сантиметра и заняла четвертое место.
Отметим, что для 19-летней Левченко эта медаль стала первой в карьере на взрослых официальных соревнованиях в составе сборной Украины.
Фото: www.mir-la.com/
Теги: Украина, Донбасс, Чемпионат Европы, медаль, легкая атлетика
Читайте также:
- Украина и Россия пасут задних: медальный зачёт Олимпиады
- Россия против Украины: большая война не неизбежна, но очень возможна
- Бутусов, Шевчук, Гребенщиков и Леонидов: "Братья, вас разводят на вражду!" (ВИДЕО)
- Главный татарин Крыма: "Россия решится действовать после референдума" (ВИДЕО)
- Россия нарушила Минские соглашения, отказав Украине в торговых привилегиях
- На совете МВФ только Россия голосовала против выделения транша Украине
- Мужчина пытался ввезти из Украины в ЛНР 500 кг масла20:27
- "Ополченцы ДНР" стали плохо относиться к российским "ихтамнетам"20:00
- С начала суток боевики 52 раза открывали огонь, трое украинских военных ранены19:46
- "Феникс" кует деньги на гипертонических кризах и инфарктах - дончане о панике по поводу мобильной связи в "республике"19:38
- Вновь прибывшие из России "защитники русского мира" загадочным образом подорвались на Донбассе19:26
- Первую опорную школу в Донецкой области сдадут в эксплуатацию в начале апреля18:58
- Миссия ОБСЕ зафиксировала обстрелы в районе Ясиноватой18:41
- Из ночных клубов погрузить всех в автобусы и отправить на воюющий Донбасс - боец ВСУ о двух украинских реальностях18:29
- "Национализация" на Донбассе: "российские освободители" все окончательно уничтожат и распилят, ЛДНР превратится в сегодняшнюю Абхазию18:17
- В "ЛНР" утверждают, что против них в рядах ВСУ воюют иностранные наемники17:59
- Чемпионат Европы по легкой атлетике: украинка выиграла "бронзу"20:49
- Мужчина пытался ввезти из Украины в ЛНР 500 кг масла20:27
- Солом'янський райсуд Києваа, де обиратимуть запобіжний захід Насірову, заміновано20:09
- "Ополченцы ДНР" стали плохо относиться к российским "ихтамнетам"20:00
- С 1 июля "Укрпочта" поднимает тарифы19:53
- С начала суток боевики 52 раза открывали огонь, трое украинских военных ранены19:46
- "Феникс" кует деньги на гипертонических кризах и инфарктах - дончане о панике по поводу мобильной связи в "республике"19:38
- Вновь прибывшие из России "защитники русского мира" загадочным образом подорвались на Донбассе19:26
- Укроборонпром разрабатывает новую беспилотную технику19:17
- Первую опорную школу в Донецкой области сдадут в эксплуатацию в начале апреля18:58
- Почему немеют руки и как избавиться от этого неприятного ощущения14:30
- А у вас чисто? Как часто нужно убирать дома. ИНФОГРАФИКА22:48
- Фея в белом халате09:20
- ТОП 5 порад для зміцнення дитячого імунітету09:10
- Шесть советов по правильному уходу за волосами 08:05
- Кому грозит старческое слабоумие?14:40
- Казанський тонко прокоментував заяву Авакова щодо розгону блокади ОРДЛО08:11
- Игорь Смелянский: 80% отделений «Укрпочты» не имеют ни одного компьютера07:52
- Соцсети и эксперты отреагировали на поездку Савченко в Донецк. ВИДЕО10:18
- Государственная экологическая инспекция прогнила от коррупции,- Семерак09:41
- Цугцванг для Порошенко: потеря Мариуполя - это полный крах украинской экономики
- Украине грозит потеря важнейшего города: появился прогноз
- Как блокада Донбасса переросла в государственную измену - мнение эксперта
- На Донбассе дело идет к финалу - мнение эксперта
- «Национализация» на Донбассе: компания Ахметова выступила с заявлением
- Пенсии по-новому: как поменяется механизм выплат
- Савченко опозорилась в прямом эфире
- Вновь прибывшие из России "защитники русского мира" загадочным образом подорвались на Донбассе
- "Министра связи ДНР" нужно срочно покатать в лифте - дончане напуганы возможным отключением мобильной связи МТС
- Рекордное количество обстрелов в секторе «Мариуполь». Боевики били из минометов и САУ