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Депутаты от фракции БПП обратились к Порошенко и Гройсману с просьбой "не давить" на Насирова
Народным депутатам фракции БПП прислали проект депутатского обращения к президенту Украины Петра Порошенко, премьер-министру Владимиру Гройсману и генеральному прокурору Юрию Луценко с призывом немедленно вмешаться в ситуацию с "давлением" на главу ГФС Романа Насирова, пишет zn.ua.
"О каком верховенстве права можно говорить, когда кое-где возникают явно спровоцированы политически заангажированные ситуации. Одной из таких ситуаций стало стремление через обвинения в якобы коррупционных деяниях и нанесении убытков государству давить на руководителя Государственной фискальной службы Украины Романа Насирова", - говорится в проекте обращения, передает "Украинская правда".
В обращении также говорится о том, что ситуация "не может оставаться без соответствующего реагирования и поведение, и давление представителей НАБУ на адвокатов и персонал больницы "Феофания" в ночное время в помещении медицинского учреждения".
"Никоим образом не отрицаем необходимость привлечения к ответственности человека, если он действительно виновен в правонарушении. Но любые действия правоохранителей в правовой стране тоже должны основываться на соблюдении правовых норм и гарантий, этике и достоинства", - говорится в проекте.
В свою очередь депутат Рады Михаил Кобцев сообщил, что "никто не предлагал подписать подобное обращение".
Фото: 112.ua/
Теги: Донбасс, Роман Абрамович, обращение, депутаты, БПП Солидарность
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