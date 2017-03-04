Депутаты от фракции БПП обратились к Порошенко и Гройсману с просьбой "не давить" на Насирова

04.03.2017 11:15

Народным депутатам фракции БПП прислали проект депутатского обращения к президенту Украины Петра Порошенко, премьер-министру Владимиру Гройсману и генеральному прокурору Юрию Луценко с призывом немедленно вмешаться в ситуацию с "давлением" на главу ГФС Романа Насирова, пишет zn.ua.

"О каком верховенстве права можно говорить, когда кое-где возникают явно спровоцированы политически заангажированные ситуации. Одной из таких ситуаций стало стремление через обвинения в якобы коррупционных деяниях и нанесении убытков государству давить на руководителя Государственной фискальной службы Украины Романа Насирова", - говорится в проекте обращения, передает "Украинская правда".

В обращении также говорится о том, что ситуация "не может оставаться без соответствующего реагирования и поведение, и давление представителей НАБУ на адвокатов и персонал больницы "Феофания" в ночное время в помещении медицинского учреждения".

"Никоим образом не отрицаем необходимость привлечения к ответственности человека, если он действительно виновен в правонарушении. Но любые действия правоохранителей в правовой стране тоже должны основываться на соблюдении правовых норм и гарантий, этике и достоинства", - говорится в проекте.

В свою очередь депутат Рады Михаил Кобцев сообщил, что "никто не предлагал подписать подобное обращение".



