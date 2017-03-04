- Кабмином утвержден Порядок перемещения товаров через линию разграничения на Донбассе15:29
- Меру пресечения главе ГФС Насырову должны избрать сегодня-завтра14:44
- От "газовой иглы" до "вежливыхе людей" - журналист о скрепах "русского мира"14:32
- В Херсонской области СБУ разоблачила фирму, финансирующую боевиков "ДНР"14:20
- Отголоски войны: в Винницкой области нашли повешенным бойца батальона «Азов»14:10
- Россия готовит новое противостояние по Донбассу13:55
- Саакашвили выдвинул Ахметову жесткие обвинения13:44
- Полиция нагрянула домой к активистам блокады Донбасса13:12
- Государство ищет пути помощи для предприятий, "национализированных" боевиками в ОРДЛО12:12
- Насирова перевезли в другое медучреждение11:56
Меру пресечения главе ГФС Насырову должны избрать сегодня-завтра
Меру пресечения подозреваемому в злоупотреблении служебным положением главе ГФС Романа Насирову должны избрать в субботу или воскресенье, САП принимает все предусмотренные законом меры для обеспечения проведения судебного заседания. Об этом заявил руководитель Специализированной антикоррупционной прокуратуры Назар Холодницкий, передает Depo.ua. со ссылкой на Facebook-страницу САП.
"САП примет все предусмотренные уголовным процессуальным законом меры для обеспечения проведения судебного заседания по избранию меры пресечения подозреваемому 4 или 5 марта, в предусмотренные законом сроки, в том числе и с участием подозреваемого через средства видеосвязи", - заявил глава САП.
Холодницкий отметил, что "вопрос к суду - сможет ли он провести заседание в выходные дни".
"Однако мы должны избежать обвинений стороны защиты в том, что следственные или процессуальные действия ухудшают состояние здоровья подозреваемого", - добавил он.
Напомним, что 2 марта 2017 года детективы НАБУ вручили председателю ГФС Романа Насирову сообщение о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 364 УК Украины - "злоупотребление служебным положением, повлекшее тяжкие последствия". По данным САП, речь идет об убытках на 2 млрд грн. В НАБУ заявляли, что Насиров задержан в Феофании во время проведения обыска в рамках расследования газового дела".
В то же ремя, по данным нардепа Андрея Журжия, у председателя ГФС случился инфаркт еще до задержания. Однако 3 марта председатель НАБУ Артем Сытник отметил абсолютную законность задержания и вручения подозрения Насирову. И добавил, что не имеет информации о намерении Насирова бежать.
Следствие считает, что Насиров в течение 2015 - 2016 годов в интересах народного депутата Александра Онищенко, предоставил руководителям региональных и территориальных органов ГФС незаконное указание принимать безосновательные решения о рассрочке налогового долга ООО "Фирма "Хас", ООО "Карпатнадраинвест", ООО "Надра Геоцентре".
Фото: 112.ua
Теги: Донбасс, Назар Приходько, субботник, Роман Абрамович, Мерайя Кэри
- Жебривский обещает "прославить" всех нардепов, блокирующих закон о выделении средств на восстановление Донетчины
- Донецкие улицы озеленили, убрали и покрасили
- "Зачистка" Донбасса. Губернатор у храма сажал деревья
- 2 апреля Донецк выйдет на субботник
- В Мариполе прошло что-то удивительное (ВИДЕО)
- В Красноармейске начнется большая "зачистка"
- Кабмином утвержден Порядок перемещения товаров через линию разграничения на Донбассе15:29
- "Операция "национализация" - какие последствия прогнозируют для экономики Донбасса и оккупированных территорий15:16
- На донбасском фронте появились снайперские роты из РФ, что-то назревает - волонтер15:04
- Боевики "ДНР" заявили о разминировании Донецкой фильтровальной станции14:54
- В Херсонской области СБУ разоблачила фирму, финансирующую боевиков "ДНР"14:20
- Отголоски войны: в Винницкой области нашли повешенным бойца батальона «Азов»14:10
- Россия готовит новое противостояние по Донбассу13:55
- Саакашвили выдвинул Ахметову жесткие обвинения13:44
- За сутки в зоне АТО погибших нет, ранения получили военный и пограничник 13:19
- Полиция нагрянула домой к активистам блокады Донбасса13:12
- Кабмином утвержден Порядок перемещения товаров через линию разграничения на Донбассе15:29
- "Операция "национализация" - какие последствия прогнозируют для экономики Донбасса и оккупированных территорий15:16
- На донбасском фронте появились снайперские роты из РФ, что-то назревает - волонтер15:04
- Боевики "ДНР" заявили о разминировании Донецкой фильтровальной станции14:54
- Меру пресечения главе ГФС Насырову должны избрать сегодня-завтра14:44
- От "газовой иглы" до "вежливыхе людей" - журналист о скрепах "русского мира"14:32
- В Херсонской области СБУ разоблачила фирму, финансирующую боевиков "ДНР"14:20
- Отголоски войны: в Винницкой области нашли повешенным бойца батальона «Азов»14:10
- Россия готовит новое противостояние по Донбассу13:55
- Саакашвили выдвинул Ахметову жесткие обвинения13:44
- Почему немеют руки и как избавиться от этого неприятного ощущения14:30
- А у вас чисто? Как часто нужно убирать дома. ИНФОГРАФИКА22:48
- Фея в белом халате09:20
- ТОП 5 порад для зміцнення дитячого імунітету09:10
- Шесть советов по правильному уходу за волосами 08:05
- Кому грозит старческое слабоумие?14:40
- Казанський тонко прокоментував заяву Авакова щодо розгону блокади ОРДЛО08:11
- Игорь Смелянский: 80% отделений «Укрпочты» не имеют ни одного компьютера07:52
- Соцсети и эксперты отреагировали на поездку Савченко в Донецк. ВИДЕО10:18
- Государственная экологическая инспекция прогнила от коррупции,- Семерак09:41
- Цугцванг для Порошенко: потеря Мариуполя - это полный крах украинской экономики
- Украине грозит потеря важнейшего города: появился прогноз
- Как блокада Донбасса переросла в государственную измену - мнение эксперта
- «Национализация» на Донбассе: компания Ахметова выступила с заявлением
- На Донбассе дело идет к финалу - мнение эксперта
- Савченко опозорилась в прямом эфире
- Рекордное количество обстрелов в секторе «Мариуполь». Боевики били из минометов и САУ
- "Министра связи ДНР" нужно срочно покатать в лифте - дончане напуганы возможным отключением мобильной связи МТС
- В "ДНР" появились проблемы с поставками продуктов питания
- Український комбат анонсував ліквідацію ватажка «ДНР»