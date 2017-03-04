Меру пресечения главе ГФС Насырову должны избрать сегодня-завтра

04.03.2017 14:44

Меру пресечения подозреваемому в злоупотреблении служебным положением главе ГФС Романа Насирову должны избрать в субботу или воскресенье, САП принимает все предусмотренные законом меры для обеспечения проведения судебного заседания. Об этом заявил руководитель Специализированной антикоррупционной прокуратуры Назар Холодницкий, передает Depo.ua. со ссылкой на Facebook-страницу САП.

"САП примет все предусмотренные уголовным процессуальным законом меры для обеспечения проведения судебного заседания по избранию меры пресечения подозреваемому 4 или 5 марта, в предусмотренные законом сроки, в том числе и с участием подозреваемого через средства видеосвязи", - заявил глава САП.

Холодницкий отметил, что "вопрос к суду - сможет ли он провести заседание в выходные дни".

"Однако мы должны избежать обвинений стороны защиты в том, что следственные или процессуальные действия ухудшают состояние здоровья подозреваемого", - добавил он.

Напомним, что 2 марта 2017 года детективы НАБУ вручили председателю ГФС Романа Насирову сообщение о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 364 УК Украины - "злоупотребление служебным положением, повлекшее тяжкие последствия". По данным САП, речь идет об убытках на 2 млрд грн. В НАБУ заявляли, что Насиров задержан в Феофании во время проведения обыска в рамках расследования газового дела".

В то же ремя, по данным нардепа Андрея Журжия, у председателя ГФС случился инфаркт еще до задержания. Однако 3 марта председатель НАБУ Артем Сытник отметил абсолютную законность задержания и вручения подозрения Насирову. И добавил, что не имеет информации о намерении Насирова бежать.

Следствие считает, что Насиров в течение 2015 - 2016 годов в интересах народного депутата Александра Онищенко, предоставил руководителям региональных и территориальных органов ГФС незаконное указание принимать безосновательные решения о рассрочке налогового долга ООО "Фирма "Хас", ООО "Карпатнадраинвест", ООО "Надра Геоцентре".