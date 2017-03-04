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Насирова перевезли в другое медучреждение

04.03.2017 11:56
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Насирова перевезли в другое медучреждение

Главу Государственной фискальной службы Украины Романа Насирова транспортировали в другое медицинское учреждение, сообщили в пресс-службе Национального антикоррупционного бюро Украины, передает "Интерфакс".

"Его перевезли в другое медицинское учреждение с целью подтверждения или опровержения диагноза. В зависимости от заключения медиков будет приниматься решение о сроках и способе проведения (судебного) заседания по избранию меры пресечения", - сказали в пресс-службе НАБУ, подчеркнув, что в любом случае это заседание должно состояться не позднее вечера воскресенья, 5 марта.


Фото: donbass.ua/

Теги: Украина, Донбасс, Феодоро, Роман Абрамович, больница, ГФС
 
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