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Насирову в Институте кардиологии не смогли установить диагноз

04.03.2017 18:08
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Насирову в Институте кардиологии не смогли установить диагноз

Адвокат главы ГФС Романа Насирова Александр Лысак заявляет, что в Институте кардиологии не смогли дать заключение о состоянии и диагнозе его подзащитного, - сообщает "Украинская правда".

"Комиссия пришла к выводу, что установить диагноз невозможно, поскольку отсутствуют документы из заведения (больница "Феофания" – ред.), где он находился", - сказал Лысак по завершении медицинского осмотра в Институте кардиологии. 

Адвокат также заявил, что врачи не смогли дать заключение о возможности Насирова участвовать в судебных действиях. 

По словам Лысака, специалисты заявили, что это компетенция судебно-медицинских экспертов. 

В то же время адвокат отметил, что судебно-медицинская экспертиза занимает длительное время. "Это проводится не за одни сутки", - сказал он. 

Адвокат предположил, что Насирова повезут обратно в Феофанию. 

Он также заявляет, что медицинский осмотр в Институте кардиологии не предусмотрен процессуальными документами. 

Ранее сообщалось, что 4 марта отстраненного на время расследования главу ГФС Романа Насирова вывезли на карете "скорой" из больницы "Феофания" в присутствии представителей НАБУ. 

В НАБУ сообщили, что Насирова везут в другое медицинское учреждение, "чтобы объективно узнать состояние его здоровья", после чего будет принято решение о его персональном участии в судебном заседании или с помощью скайп-связи. Позже стало известно, что Насирова доставили в Институт кардиологии. 

Ранее сообщалось, что главе Государственной фискальной службы Роману Насирову было вручено подозрение в больнице Феофания. Он подозревается в совершении действий, которые нанесли государству ущерб на сумму 2 млрд грн. 

Вчера Кабинет министров отстранил Насирова от выполнения обязанностей на время следствия. 


Фото: https://beztabu.net/

Теги: Украина, Донбасс, Роман Андреев, ГФС
 
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