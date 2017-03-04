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Не превращайтесь в клуб политических самоубийц - журналист обратился к Порошенко
Журналист Айдар Муждабаев пытается вразумить президента Петра Порошенко, предостерегая его от опасной тенденции.
Президент встретился с рабочими Уралвагон... Харьковского тракторного завода. И вот что он там наговорил:
"Кто-то очень хочет "расшатать лодку", кому-то очень хочется с флагами походить по проспектам, выкрикивая: "Долой!", потому что работать не умеют. Ничего, даже собачьей будки в жизни не построили, и призывают к дестабилизации ситуации в государстве... Мы не позволим это делать, нам с такими не по пути. Рабочая Слобожанщина вместе с рабочей Галичиной, рабочая Полтавщина вместе с рабочей Одесщиной, объединившись все, мы, украинцы, будем делать все для того, чтобы реформировать страну, делать ее богаче, увеличивать мощность производства, выйти на очень важные результаты реформ".
Что это? На кого рассчитана такая риторика? Какая "лодка"? Какая "собачья будка"? Какая ещё "рабочая Слобожанщина..." из уст крупнейшего олигарха? Порошенко что, российских пиарщиков у себя трудоустроил? Очень похоже. Потому что считать народ такими кончеными дебилами могут только они. Это очень знакомый для меня стиль, я все это в России слышал. Уши вянут. Невероятно. Тупо. Отвязно. Самая мягкая оценка – идиотизм.
Петр Алексеевич, вы чего? Встаньте у зеркала – и по щекам себя, по щекам. Приходите в себя. Украинцы не россияне, вы в курсе этого факта? Через три года после Майдана вы толкаете народу абсолютно путинскую "патриотическую" туфту – вместо реальных реформ, вместо борьбы с коррупцией.
Вы, похоже, охренели совсем, ребята, на Банковой. Украинцам такую пареную репу не впаришь, они терпеть к себе такое отношение, как к умственно отсталым, долго не будут. Не превращайтесь в клуб политических самоубийц, это мой вам абсолютно добрый совет.
Фото: korrespondent.net/
Теги: Украина, Донбасс, Путин, журналист, Порошенко
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