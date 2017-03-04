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От "газовой иглы" до "вежливыхе людей" - журналист о скрепах "русского мира"
Как пишет украинский журналист Виталий Портников на svoboda.org, в первые дни календарной весны в российских медиа появились броские заголовки, суть которых можно свести к одному предложению – Украина прожила зиму без российского газа.
Конечно, этому факту можно найти множество объяснений, в том числе и весьма позитивных для "Газпрома". Это и то, что "реверсный" газ, который закупает Украина у европейских стран, все равно отчасти российский. И то, что меньшее потребление газа связано с кризисом в украинской промышленности, так что в случае экономического роста без "Газпрома" все равно не обойтись. И то, что российские энергетики все же снабжают газом часть территории Украины – ту часть, которая находится под контролем Москвы. Но сколько ни давай объяснений, суть ситуации это не меняет.
Украина больше не зависит от России энергетически. А вот Россия до сих пор, несмотря на все свои усилия, несмотря на миллиарды долларов, которые вброшены в альтернативные маршруты доставки газа, зависит от Украины как страны-транзитера. Еще несколько лет назад такой поворот событий было невозможно себе представить. Казалось – и не только в Москве, но и во многих западных столицах, – что Украина прочно сидит на российской "газовой игле". А игла – в газпромовском яйце. А яйцо – в Кремле. И куда они от нас денутся?
Оказалось, впрочем, что есть куда. Энергетическая зависимость Украины от России никогда не была исключительно экономической зависимостью. Эта зависимость была прежде всего коррупционной. Именно поэтому на государственном уровне обсуждались различные хитроумные схемы, которые помогали обогащаться украинским и российским чиновникам. Именно благодаря этим схемам на украинской политической сцене появилась злополучная группировка трейдеров из "РосУкрЭнерго", находившая подходы ну буквально ко всем украинским президентам и премьерам. Сейчас глава этой группировки Дмитрий Фирташ ожидает в Австрии окончательного решения об экстрадиции в Соединенные Штаты, а два других ее ведущих представителя, Сергей Левочкин и Юрий Бойко, предпринимают лихорадочные усилия для того, чтобы сохраниться на украинской политической и предпринимательской сцене. А газ – поступает. Не из России. Просто как сырье, не как орудие давления.
И на фоне этой перемены участи становится очевидным, что энергетический шантаж и коррупционные связи были для Кремля единственными реальными возможностями повлиять на соседей. Украину "держали" дешевым газом, Беларусь – дешевой нефтью. Это и есть скрепы "Русского мира". Как только российским энергоресурсам появляется альтернатива (или Кремль повышает цены), то оказывается, что никакого "Русского мира" не было и нет. Тогда вместо энергетиков появляются "вежливые зеленые человечки". Тогда место Миллера в кабинете Путина занимает Шойгу. Но это – не от силы. Это – от бессилия. Государство, которое навязывает свою дружбу с помощью подкупа или убийства, не заслуживает уважения.
Фото: 112.ua
Теги: политика, Украина, Россия, Донбасс, газ, Виталий Бала
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