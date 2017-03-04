С 1 июля "Укрпочта" поднимает тарифы

04.03.2017 19:53

С 1 июля 2017 года "Укрпочта" планирует повысить тарифы. На прием и доставку периодических изданий цена поднимется почти на 50%.

Эту новость передает со ссылкой на НРКУ.

Вместе с тем подчеркивается, что для тех, кто оформил подписку изданий на год, цена доставки останется прежней.

Напомним: с конца февраля цены на пересылку почтовых карточек, писем, бандеролей возросли почти на 60 процентов, а посылок - на 22 %.