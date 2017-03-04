Последние новости раздела
все новости раздела →
Архив - Украина

С 1 июля "Укрпочта" поднимает тарифы

04.03.2017 19:53
Распечатать новость Уменьшить шрифт Увеличить шрифт
С 1 июля "Укрпочта" поднимает тарифы

С 1 июля 2017 года "Укрпочта" планирует повысить тарифы. На прием и доставку периодических изданий цена поднимется почти на 50%.

Эту новость передает Час Пик со ссылкой на НРКУ.

Вместе с тем подчеркивается, что для тех, кто оформил подписку изданий на год, цена доставки останется прежней.

Напомним: с конца февраля цены на пересылку почтовых карточек, писем, бандеролей возросли почти на 60 процентов, а посылок - на 22 %.


Фото: zn.ua

Теги: Украина, Донбасс, Укрпочта, тарифы, повышение
 
Поделиться в Facebook Поделиться в Twitter Поделиться ВКонтакте Добавить в livejournal Добавить в Blogger Добавить в Закладки Добавить на Я.ру Добавить В Мой Мир
добавить в блог Добавить в блог
отправить другу Отправить другу
Читайте также:
все новости Донбасса →
  • Видео Видео
    • Очаровательная Николь Кидман превратилась в другую знаменитую киноблондинку (ВИДЕО) Очаровательная Николь Кидман ...
    • Оскар-2014: лучший фильм года - "12 лет рабства" (ВИДЕО) Оскар-2014: лучший фильм года - ...
    • Сексуальная Навка и её мужчины приготовили новые трюки! Сексуальная Навка и её мужчины ...
    • Топ-50 суперголов лучшего футболиста мира! Топ-50 суперголов лучшего ...
  • Фото Фото

Вверх