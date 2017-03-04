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Солом'янський райсуд Києваа, де обиратимуть запобіжний захід Насірову, заміновано
04.03.2017 20:09
Солом'янський райсуд Києва, де обиратимуть запобіжний захід відстороненому від посади глави Держфіскальної служби Роману Насірову, було заміновано.
Про це із зали суду повідомляє кореспондентка Громадського.
Як повідомили співробітники Національної поліції, вони отримали відповідну інформацію, однак деталі наразі уточнюються.
Станом на 19:55 евакуація з будівлі суду ще не почалась.
Фото: 24tv.ua
Теги: Донбасс, Киев, Соломия, Роман Андреев, заминировано
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