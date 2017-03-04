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Укроборонпром разрабатывает новую беспилотную технику

04.03.2017 19:17
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Укроборонпром разрабатывает новую беспилотную технику

Государственный Укроборонпром разрабатывает новые модели беспилотной военной техники на базе минибронетранспортера Фантом. Об этом сообщил заместитель генерального директора по авиастроению и производству Владимир Коробов.

По его словам, разработанный и уже представленный на международных выставках Фантом удачно проходит испытания, а концерн готов начать его серийное производство для украинской армии, пишет liga.net.

"Военная техника ... должна полностью нивелировать человеческий фактор участия в решении конфликтов", - отметил Коробов.


Фото: biz.liga.net/

Теги: Донбасс, разработка, УкрАвто, беспилотник
 
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