Укроборонпром разрабатывает новую беспилотную технику

04.03.2017 19:17

Государственный Укроборонпром разрабатывает новые модели беспилотной военной техники на базе минибронетранспортера Фантом. Об этом сообщил заместитель генерального директора по авиастроению и производству Владимир Коробов.

По его словам, разработанный и уже представленный на международных выставках Фантом удачно проходит испытания, а концерн готов начать его серийное производство для украинской армии, пишет liga.net.

"Военная техника ... должна полностью нивелировать человеческий фактор участия в решении конфликтов", - отметил Коробов.