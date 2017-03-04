Последние новости раздела
все новости раздела →
Архив - Украина

В ближайшие несколько дней в Украине ожидается потепление

04.03.2017 16:47
Распечатать новость Уменьшить шрифт Увеличить шрифт
В ближайшие несколько дней в Украине ожидается потепление
Согласно прогнозу Укргидрометцетра, в воскресенье, 5 марта, в столице, в центре и на севере потеплеет до 12-14 градусов выше нуля, такая же погода ожидается и на западе. В восточных областях Украины столбик термометра будет колебаться между отметками 11-13 градусов. До 12 градусов выше нуля также потеплеет и на юге страны. При этом осадки в этот день, по прогнозам Укргидрометцетра, не ожидаются. 

Шестого марта территорию западной Украины настигнет дождевой циклон. Сильные дожди ожидаются в Закарпатской, Львовской и Ивано-Франковской областях. В других областях синоптики прогнозируют переменную облачность. Холоднее всего в этот день будет в Ужгороде – столбик термометра опустится до девяти градусов тепла днем. В центр, на севере и востоке – воздух днем прогреется до 12-14 градусов тепла, а на юге ожидается температура воздуха в пределах 10-13 градусов тепла. 

Во вторник дожди распространятся на всю территорию западной Украины, также осадки ожидаются в столице. При этом ожидается похолодание. Во Львовской области воздух днем прогреется всего до семи градусов тепла. На севере, востоке, юге и в центре страны – до 10-14 градусов выше нуля. 

Такая же температура воздуха, согласно прогнозу синоптиков, ожидается и восьмого марта. При этом дожди пройдут только в четырех областях страны (Львовской, Закарпатской, Ивано-Франковской и Черновицкой) на остальной территории – переменная облачность. 
 

Фото: donbass.ua

Теги: Украина, Донбасс, погода, тепло
 
Поделиться в Facebook Поделиться в Twitter Поделиться ВКонтакте Добавить в livejournal Добавить в Blogger Добавить в Закладки Добавить на Я.ру Добавить В Мой Мир
добавить в блог Добавить в блог
отправить другу Отправить другу
Читайте также:
все новости Донбасса →
  • Видео Видео
    • Очаровательная Николь Кидман превратилась в другую знаменитую киноблондинку (ВИДЕО) Очаровательная Николь Кидман ...
    • Оскар-2014: лучший фильм года - "12 лет рабства" (ВИДЕО) Оскар-2014: лучший фильм года - ...
    • Сексуальная Навка и её мужчины приготовили новые трюки! Сексуальная Навка и её мужчины ...
    • Топ-50 суперголов лучшего футболиста мира! Топ-50 суперголов лучшего ...
  • Фото Фото

Вверх