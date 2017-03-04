В ближайшие несколько дней в Украине ожидается потепление

04.03.2017 16:47

Согласно прогнозу Укргидрометцетра, в воскресенье, 5 марта, в столице, в центре и на севере потеплеет до 12-14 градусов выше нуля, такая же погода ожидается и на западе. В восточных областях Украины столбик термометра будет колебаться между отметками 11-13 градусов. До 12 градусов выше нуля также потеплеет и на юге страны. При этом осадки в этот день, по прогнозам Укргидрометцетра, не ожидаются.



Шестого марта территорию западной Украины настигнет дождевой циклон. Сильные дожди ожидаются в Закарпатской, Львовской и Ивано-Франковской областях. В других областях синоптики прогнозируют переменную облачность. Холоднее всего в этот день будет в Ужгороде – столбик термометра опустится до девяти градусов тепла днем. В центр, на севере и востоке – воздух днем прогреется до 12-14 градусов тепла, а на юге ожидается температура воздуха в пределах 10-13 градусов тепла.



Во вторник дожди распространятся на всю территорию западной Украины, также осадки ожидаются в столице. При этом ожидается похолодание. Во Львовской области воздух днем прогреется всего до семи градусов тепла. На севере, востоке, юге и в центре страны – до 10-14 градусов выше нуля.



Такая же температура воздуха, согласно прогнозу синоптиков, ожидается и восьмого марта. При этом дожди пройдут только в четырех областях страны (Львовской, Закарпатской, Ивано-Франковской и Черновицкой) на остальной территории – переменная облачность.