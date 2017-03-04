- Госдеп США обратил внимание на нарушение прав человека на оккупированном Донбассе09:27
- В оккупированном Крыму появится еще один полк российских зенитных ракет09:01
- Экс-главу Миндоходов Клименко вызвали в прокуратуру через "Вести"08:46
- Донбасс – это Украина! Предприятия, работающие на оккупированных территориях Донбасса, являются собственностью Украины08:15
- Минские соглашения были нужны Кремлю для давления на Украину07:51
- Фейковые выборы на оккупированном Донбассе откроют для Кремля возможность получить право вето на будущее Украины22:40
- Кремль снова хочет посадить Украину за стол переговоров с боевиками и заявляет о невозможности силового решения по Донбассу18:59
- Порошенко допускает изменение формата в переговорах по Донбассу, но не в ущерб "Минску"18:26
- Украина прекратит все контакты с предприятиями оккупированного Донбасса, захваченными боевиками18:13
- ПриватБанк предупредил своих клиентов о страшной угрозе18:00
В оккупированном Крыму появится еще один полк российских зенитных ракет
Еще один полк зенитных ракетных систем С-400 "Триумф" будет размещен в оккупированном Россией Крыму во второй половине 2017 года, пишет сайт zn.ua.
"ПВО Крыма во второй половине 2017 года усилят за счет второго по счету полка С-400. Он будет дислоцирован в западной части полуострова", - сообщил источник "ТАСС" в силовых структурах России.
Сейчас в Крыму развернут один полк С-400, дислоцированный в Феодосии. Он действует с 14 января 2017 года. В дальнейшем оба полка планируется усилить, добавив по дивизиону в каждый.
С-400 "Триумф" - зенитная ракетная система большой дальности, принятая на вооружение в 2007 году. Она предназначена для уничтожения авиации, крылатых и баллистических ракет, в том числе среднего радиуса действия, может применяться против наземных объектов.
Напомним, СМИ сообщали, что Россия разместит на оккупированном полуострове зенитно-ракетные комплексы "Бук". Вначале в Крым будут поставлены "Бук-М2", а в дальнейшем "Бук-М3". Ракеты "Бука" способны сбивать самолеты на расстоянии до 45 км и на высоте 25 тыс. м. Такой ракетой сбит пассажирский "Боинг" в Донбассе в 2014 году.
Фото: vimpel-v.com/
Теги: Россия, Донбасс, Крым, ракеты, размещение
- Волочкова сказала, что Крым - это часть Украины (ВИДЕО)
- Военные учения РФ в оккупированном Крыму могут привести к повторению трагедии малазийского Боинга рейса МН17
- РФ обвиняет Украину в намерении провести ракетные стрельбы в районе аннексированного Крыма
- Как Россия отблагодарила организатора «русской весны» в Крыму
- Турчинов озвучил план Украины на случай удара со стороны РФ
- Муждабаев о том, когда россияне станут более сострадательными к украинцам
- В районе Мариуполя боевики обстреляли мирный поселок09:34
- Госдеп США обратил внимание на нарушение прав человека на оккупированном Донбассе09:27
- Захарченко во время визита в Абхазию побил Плотницкого09:11
- Кремль сменил тактику в отношении Донбасса - мнение эксперта08:55
- Экс-главу Миндоходов Клименко вызвали в прокуратуру через "Вести"08:46
- "Власти ДНР" намерены возродить торговые цепочки времен СССР08:33
- Донбасс – это Украина! Предприятия, работающие на оккупированных территориях Донбасса, являются собственностью Украины08:15
- «МТС Украина» не намерена прекращать работу на оккупированном Донбассе08:06
- Минские соглашения были нужны Кремлю для давления на Украину07:51
- Прошедшие сутки в зоне АТО: 115 обстрелов и двое раненых украинских военных 07:31
- Госдеп США обратил внимание на нарушение прав человека на оккупированном Донбассе09:27
- Захарченко во время визита в Абхазию побил Плотницкого09:11
- В оккупированном Крыму появится еще один полк российских зенитных ракет09:01
- Кремль сменил тактику в отношении Донбасса - мнение эксперта08:55
- Экс-главу Миндоходов Клименко вызвали в прокуратуру через "Вести"08:46
- "Власти ДНР" намерены возродить торговые цепочки времен СССР08:33
- Донбасс – это Украина! Предприятия, работающие на оккупированных территориях Донбасса, являются собственностью Украины08:15
- «МТС Украина» не намерена прекращать работу на оккупированном Донбассе08:06
- Минские соглашения были нужны Кремлю для давления на Украину07:51
- Экс-прокурор Крыма Поклонская снова повеселила своими глупыми высказываниями (ВИДЕО)07:46
- Почему немеют руки и как избавиться от этого неприятного ощущения14:30
- А у вас чисто? Как часто нужно убирать дома. ИНФОГРАФИКА22:48
- Фея в белом халате09:20
- ТОП 5 порад для зміцнення дитячого імунітету09:10
- Шесть советов по правильному уходу за волосами 08:05
- Кому грозит старческое слабоумие?14:40
- Казанський тонко прокоментував заяву Авакова щодо розгону блокади ОРДЛО08:11
- Игорь Смелянский: 80% отделений «Укрпочты» не имеют ни одного компьютера07:52
- Соцсети и эксперты отреагировали на поездку Савченко в Донецк. ВИДЕО10:18
- Государственная экологическая инспекция прогнила от коррупции,- Семерак09:41
- Цугцванг для Порошенко: потеря Мариуполя - это полный крах украинской экономики
- Украине грозит потеря важнейшего города: появился прогноз
- Как блокада Донбасса переросла в государственную измену - мнение эксперта
- «Национализация» на Донбассе: компания Ахметова выступила с заявлением
- Савченко опозорилась в прямом эфире
- Рекордное количество обстрелов в секторе «Мариуполь». Боевики били из минометов и САУ
- "Министра связи ДНР" нужно срочно покатать в лифте - дончане напуганы возможным отключением мобильной связи МТС
- В "ДНР" появились проблемы с поставками продуктов питания
- Український комбат анонсував ліквідацію ватажка «ДНР»
- Осатаневшие после "национализации" террористы "ЛДНР" артиллерией выжигают Донбасс