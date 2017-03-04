В оккупированном Крыму появится еще один полк российских зенитных ракет

04.03.2017 09:01

Еще один полк зенитных ракетных систем С-400 "Триумф" будет размещен в оккупированном Россией Крыму во второй половине 2017 года, пишет сайт zn.ua.

"ПВО Крыма во второй половине 2017 года усилят за счет второго по счету полка С-400. Он будет дислоцирован в западной части полуострова", - сообщил источник "ТАСС" в силовых структурах России.

Сейчас в Крыму развернут один полк С-400, дислоцированный в Феодосии. Он действует с 14 января 2017 года. В дальнейшем оба полка планируется усилить, добавив по дивизиону в каждый.

С-400 "Триумф" - зенитная ракетная система большой дальности, принятая на вооружение в 2007 году. Она предназначена для уничтожения авиации, крылатых и баллистических ракет, в том числе среднего радиуса действия, может применяться против наземных объектов.

Напомним, СМИ сообщали, что Россия разместит на оккупированном полуострове зенитно-ракетные комплексы "Бук". Вначале в Крым будут поставлены "Бук-М2", а в дальнейшем "Бук-М3". Ракеты "Бука" способны сбивать самолеты на расстоянии до 45 км и на высоте 25 тыс. м. Такой ракетой сбит пассажирский "Боинг" в Донбассе в 2014 году.