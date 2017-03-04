Последние новости раздела
все новости раздела →
Архив - Украина

В оккупированном Крыму появится еще один полк российских зенитных ракет

04.03.2017 09:01
Распечатать новость Уменьшить шрифт Увеличить шрифт
В оккупированном Крыму появится еще один полк российских зенитных ракет

Еще один полк зенитных ракетных систем С-400 "Триумф" будет размещен в оккупированном Россией Крыму во второй половине 2017 года, пишет сайт zn.ua.

 "ПВО Крыма во второй половине 2017 года усилят за счет второго по счету полка С-400. Он будет дислоцирован в западной части полуострова", - сообщил источник "ТАСС" в силовых структурах России.

Сейчас в Крыму развернут один полк С-400, дислоцированный в Феодосии. Он действует  с 14 января 2017 года. В дальнейшем оба полка планируется усилить, добавив по дивизиону в каждый.

С-400 "Триумф" - зенитная ракетная система большой дальности, принятая на вооружение в 2007 году. Она предназначена для уничтожения авиации, крылатых и баллистических ракет, в том числе среднего радиуса действия, может применяться против наземных объектов.

Напомним, СМИ сообщали, что Россия разместит на оккупированном полуострове зенитно-ракетные комплексы "Бук". Вначале в Крым будут поставлены "Бук-М2", а в дальнейшем "Бук-М3". Ракеты "Бука" способны сбивать самолеты на расстоянии до 45 км и на высоте 25 тыс. м. Такой ракетой сбит пассажирский "Боинг" в Донбассе в 2014 году. 


Фото: vimpel-v.com/

Теги: Россия, Донбасс, Крым, ракеты, размещение
 
Поделиться в Facebook Поделиться в Twitter Поделиться ВКонтакте Добавить в livejournal Добавить в Blogger Добавить в Закладки Добавить на Я.ру Добавить В Мой Мир
добавить в блог Добавить в блог
отправить другу Отправить другу
Читайте также:
  • Видео Видео
    • Очаровательная Николь Кидман превратилась в другую знаменитую киноблондинку (ВИДЕО) Очаровательная Николь Кидман ...
    • Оскар-2014: лучший фильм года - "12 лет рабства" (ВИДЕО) Оскар-2014: лучший фильм года - ...
    • Сексуальная Навка и её мужчины приготовили новые трюки! Сексуальная Навка и её мужчины ...
    • Топ-50 суперголов лучшего футболиста мира! Топ-50 суперголов лучшего ...
  • Фото Фото

Вверх