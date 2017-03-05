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Активисты Автомайдана заблокировали выезд из суда, где находится Насиров

05.03.2017 20:25
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Активисты Автомайдана заблокировали выезд из суда, где находится Насиров

Активисты Автомайдана заблокировали выезд из суда, где проходит процесс по избранию меры пресечения главе Государственной фискальной службы Роману Насирову. Об этом сказано в сообщении движение в Facebook.

«Кто как, а мы уже начинаем. Насиров здесь не пройдет», — сказано в нем.

По данным активиста Сергея Ярыгина, в блокаде здания участвуют около 10 человек.

Как сообщает со ссылкой на представителей НАБУ «Украинская правда», Насиров все еще остается в здании суда. В антикоррупционном ведомстве отметили отсутствие каких-либо официальных документов о том, что заседание по рассмотрению меры пресечения для Насирова состоится 6 марта.

Источник fakty.ua



Теги: Украина, Донбасс, Киев, суд, автомайдан, ГФС, НАБУ
 
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