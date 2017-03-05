Активисты Автомайдана заблокировали выезд из суда, где находится Насиров

05.03.2017 20:25

Активисты Автомайдана заблокировали выезд из суда, где проходит процесс по избранию меры пресечения главе Государственной фискальной службы Роману Насирову. Об этом сказано в сообщении движение в Facebook.

«Кто как, а мы уже начинаем. Насиров здесь не пройдет», — сказано в нем.

По данным активиста Сергея Ярыгина, в блокаде здания участвуют около 10 человек.

Как сообщает со ссылкой на представителей НАБУ «Украинская правда», Насиров все еще остается в здании суда. В антикоррупционном ведомстве отметили отсутствие каких-либо официальных документов о том, что заседание по рассмотрению меры пресечения для Насирова состоится 6 марта.

Источник fakty.ua