- Тука рассказал, как Путин нарывается на Донбассе на новые санкции18:30
- «Деньги до зарплаты»: юрист объяснил, как не стать жертвой обмана18:10
- Из-за «национализации» французская компания Air Liquide прекращает работу на неподконтрольной Донетчине17:50
- В ГФС новый руководитель - Продан. Саакашвили о преемнике Насирова17:30
- На Запорожской АЭС второй энергоблок был отключен от сети в ночь на 5 марта, - "Энергоатом"16:50
- Хэнсон заявила о том, что Кремль не виновен в крушении "Боинга" и что народ ее государства мечтает о лидере, похожем на гаранта РФ16:30
- В Новотроицком арестовали украинца, сотрудничавшего с оккупантами16:10
- Если отвод судьи не рассмотрят, Насирова вечером освободят15:50
- БПП готовится избить НАБУ15:10
- Путинские байкеры в Москве устроили митинг в поддержку боевиков на Донбассе14:50
Блокада железной дороги в Конотопе прекращена, редут будет работать в режиме наблюдения, штаб блокады
Блокада железнодорожного сообщения в Конотопе, Сумской области снята. Об этом сообщают в пресс-службе "Укрзализниці".
"Участники блокады согласились не мешать движению поездов и покинуть место блокады", - сообщают железнодорожники.
Как сообщают в пресс-службе государственной компании, железнодорожники договорились раз в месяц предоставлять народным депутатам информацию о грузах, которые перемещаются из Украины в Россию и обратно.
Также отмечается, что блокирование железной дороги не повлияло на движение пассажирских поездов, а в результате согласованных действий удалось избежать существенных сбоев в графике движение поездов.
В штабе блокады отмечают, что акция по блокированию была предупредительной и продолжалась до 17:00. В дальнейшем редут в Конотопе будет работать в режиме наблюдения. "Сеть редутов на Украино-Российской границе будет расширяться", - заявляют в штабе блокады на странице в facebook.
Отметим, что правоохранители начали уголовное производство по факту блокирования железнодорожного сообщения в Конотопе.
Источник 112.ua
Теги: Украина, Донбасс, Укрзализниця, Сумская область, блокада
- "Укрзализниця" отменит поезд "Луганск-Львов"
- Новым гендиректором "Укрзализныци" стал "донецкий"
- Украинцев "переводят" на электронные билеты
- Из Донецка в Симферополь пустили скоростной поезд
- Поезда из Донецка и Одессы будут останавливаться в Киеве на Дарнице
- Hyundai, следующий по маршруту Донецк-Киев, опять сломался
- Тука рассказал, как Путин нарывается на Донбассе на новые санкции18:30
- Из-за «национализации» французская компания Air Liquide прекращает работу на неподконтрольной Донетчине17:50
- Важная ветка на железной дороге Москва-Киев взята под полный контроль активистами торговой блокады17:10
- В Новотроицком арестовали украинца, сотрудничавшего с оккупантами16:10
- В Донецкой области задержали банду рэкетиров 14:10
- Первый пошел: Грузовой состав из 57 вагонов преодолел блокаду Донбасса13:50
- Захват украинских заводов боевиками "ДНР" спровоцирует скорое начало боев на Донбассе12:10
- На КПВВ в зоне АТО собралась очередь из почти 400 автомобилей, - ГПСУ11:50
- Элемент коррупции или стимул к развитию? Мариупольские студенты получили стипендии по новым правилам. ВИДЕО 11:30
- Позиции ВСУ в районе Мариуполя обстреляны из тяжелого вооружения 10:50
- Тука рассказал, как Путин нарывается на Донбассе на новые санкции18:30
- «Деньги до зарплаты»: юрист объяснил, как не стать жертвой обмана18:10
- Из-за «национализации» французская компания Air Liquide прекращает работу на неподконтрольной Донетчине17:50
- В ГФС новый руководитель - Продан. Саакашвили о преемнике Насирова17:30
- Важная ветка на железной дороге Москва-Киев взята под полный контроль активистами торговой блокады17:10
- На Запорожской АЭС второй энергоблок был отключен от сети в ночь на 5 марта, - "Энергоатом"16:50
- Хэнсон заявила о том, что Кремль не виновен в крушении "Боинга" и что народ ее государства мечтает о лидере, похожем на гаранта РФ16:30
- В Новотроицком арестовали украинца, сотрудничавшего с оккупантами16:10
- Если отвод судьи не рассмотрят, Насирова вечером освободят15:50
- В Донецке побывал "десант" российских артистов15:40
- Пять демонов Украины11:10
- Почему немеют руки и как избавиться от этого неприятного ощущения14:30
- А у вас чисто? Как часто нужно убирать дома. ИНФОГРАФИКА22:48
- Фея в белом халате09:20
- ТОП 5 порад для зміцнення дитячого імунітету09:10
- Шесть советов по правильному уходу за волосами 08:05
- Кому грозит старческое слабоумие?14:40
- Казанський тонко прокоментував заяву Авакова щодо розгону блокади ОРДЛО08:11
- Игорь Смелянский: 80% отделений «Укрпочты» не имеют ни одного компьютера07:52
- Соцсети и эксперты отреагировали на поездку Савченко в Донецк. ВИДЕО10:18
- Вновь прибывшие из России "защитники русского мира" загадочным образом подорвались на Донбассе
- На Донбассе дело идет к финалу - мнение эксперта
- Как блокада Донбасса переросла в государственную измену - мнение эксперта
- «Национализация» на Донбассе: компания Ахметова выступила с заявлением
- Пенсии по-новому: как поменяется механизм выплат
- Захарченко во время визита в Абхазию побил Плотницкого
- Из ночных клубов погрузить всех в автобусы и отправить на воюющий Донбасс - боец ВСУ о двух украинских реальностях
- Савченко опозорилась в прямом эфире
- "Феникс" кует деньги на гипертонических кризах и инфарктах - дончане о панике по поводу мобильной связи в "республике"
- Цены на продукты в "недорогом" супермаркете Енакиево просто "кусаются"