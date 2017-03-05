Блокада железной дороги в Конотопе прекращена, редут будет работать в режиме наблюдения, штаб блокады

05.03.2017 18:50

Блокада железнодорожного сообщения в Конотопе, Сумской области снята. Об этом сообщают в пресс-службе "Укрзализниці".

"Участники блокады согласились не мешать движению поездов и покинуть место блокады", - сообщают железнодорожники.

Как сообщают в пресс-службе государственной компании, железнодорожники договорились раз в месяц предоставлять народным депутатам информацию о грузах, которые перемещаются из Украины в Россию и обратно.

Также отмечается, что блокирование железной дороги не повлияло на движение пассажирских поездов, а в результате согласованных действий удалось избежать существенных сбоев в графике движение поездов.

В штабе блокады отмечают, что акция по блокированию была предупредительной и продолжалась до 17:00. В дальнейшем редут в Конотопе будет работать в режиме наблюдения. "Сеть редутов на Украино-Российской границе будет расширяться", - заявляют в штабе блокады на странице в facebook.

Отметим, что правоохранители начали уголовное производство по факту блокирования железнодорожного сообщения в Конотопе.

Источник 112.ua