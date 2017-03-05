«Деньги до зарплаты»: юрист объяснил, как не стать жертвой обмана

05.03.2017 18:10

В Украине появилось много компаний, предлагающих "кредиты до зарплаты". Нередко среди таких фирм можно встретить откровенных мошенников, которые под вывеской "быстрых денег" "впаривают" людям микрокредиты под очень высокие проценты. Об этом в эфире Обозреватель.LIVE рассказал адвокат Ярослав Куц.

По его словам, обычно клиентами таких компаний становятся заробитчане, которые работают неофициально и не имеют местной регистрации. Именно такой категории населения, сказал юрист, тяжелее всего получить кредит в обычном банке.

"Обслуживание официального кредита в любом банковском учреждении на сегодняшний день колеблется в диапазоне стоимости 25-30% годовых. И еще не каждый банк даст кредит – нет официального дохода, нет имущества для обеспечения кредита и еще ряд других обоснований, по которым проверяется (потенциальный) должник.

Взамен появились кредитные маркеты, какие-то собачьи будки, в которых люди говорят "вот вам деньги до зарплаты". А там их выдают под 70-80% годовых", - отметил Куц.

Люди, клюнувшие на "выгодное" предложение таких фирм, сказал адвокат, сознательно загоняют себя "в минус", потому что ленятся произвести элементарный подсчет и выяснить, насколько выгодно им брать "кредит до зарплаты". "Не дружат у нас люди с деньгами, не дружат с калькуляцией. Это большая проблема. В школе нас учат алгебре, физике, химии, но никто не учит базовым законам рыночной экономики. И тогда многим было бы понятно, что инвестировав одну гривню, нужно получить (доход) как минимум 1,20 гривен. И никто не будет идти вам навстречу в ущерб своим интересам", - пояснил Куц. По словам юриста, в таких случаях аферисты делают ставку на человеческую жадность и всегда легко находят себе жертву среди людей с низким уровнем экономического образования.

Также Куц рассказал о появившихся в Украине кредитных союзах, которые работают по принципу финансовой пирамиды вроде компании "МММ" Сергея Мавроди. "Такие компании были, есть и будут в большом количестве… Людей, которые будут нести туда свои деньги, также много", - сказал адвокат. По его словам, одной из уловок кредитных аферистов является предложение приобрести в рассрочку имущество, которое жертва не может купить на текущий момент. "Например, вскладчину купить автомобиль. Набирают 100 человек в группу, все сбрасываются по тысяче гривен и "покупается авто" для одного из "участников". Далее на очереди покупка авто для следующего человека из группы … и все ждут. А на самом деле никто ничего не покупает, люди по два-три года выплачивают эти деньги и ничего взамен не получают. При этом они подписывают соглашения и сознательно на это идут", - добавил юрист.

Источник from-ua.com