Хэнсон заявила о том, что Кремль не виновен в крушении "Боинга" и что народ ее государства мечтает о лидере, похожем на гаранта РФ

05.03.2017 16:30

Австралийская националистка Полин Хэнсон сенсационно заявила, вызвав волну негодования, что ее государство нуждается в таком же "хозяине", как и президент страны-агрессора, России, Владимир Путин. Хэнсон уверяла в ходе своего выступления, что ее слова будут поддержаны всем австралийским народом, передает "Российский Диалог".

Как отметила неадекватная начальница националистической партии Австралии "Одна нация", Путин - пример гаранта, для которого патриотизм не пустой звук. Именно поэтому он так популярен среди граждан Российской Федерации.

Хэнсон также сильно удивила своей бесчеловечностью, заявив о том, что все обвинения России насчет крушения "Боинга" в июле 2014 года не имеют доказательств. Она сказала, что следствие должно предоставить более аргументы против Путина и его подчиненных.

После таких слов о Путине на Хэнсон посыпалась ожидаемая и оправданная волна критики от лидеров других политических партий, которые дали понять купленной "поклоннице" главы РФ то, что Россия уж точно не святой "предмет для наивных восхищений".

Источник dialog.ua