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Хэнсон заявила о том, что Кремль не виновен в крушении "Боинга" и что народ ее государства мечтает о лидере, похожем на гаранта РФ
Австралийская националистка Полин Хэнсон сенсационно заявила, вызвав волну негодования, что ее государство нуждается в таком же "хозяине", как и президент страны-агрессора, России, Владимир Путин. Хэнсон уверяла в ходе своего выступления, что ее слова будут поддержаны всем австралийским народом, передает "Российский Диалог".
Как отметила неадекватная начальница националистической партии Австралии "Одна нация", Путин - пример гаранта, для которого патриотизм не пустой звук. Именно поэтому он так популярен среди граждан Российской Федерации.
Хэнсон также сильно удивила своей бесчеловечностью, заявив о том, что все обвинения России насчет крушения "Боинга" в июле 2014 года не имеют доказательств. Она сказала, что следствие должно предоставить более аргументы против Путина и его подчиненных.
После таких слов о Путине на Хэнсон посыпалась ожидаемая и оправданная волна критики от лидеров других политических партий, которые дали понять купленной "поклоннице" главы РФ то, что Россия уж точно не святой "предмет для наивных восхищений".
Источник dialog.ua
Теги: Украина, Россия, Донбасс, Путин, Австралия, Боинг
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