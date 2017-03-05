Масштабное ДТП в Киеве: пьяные водители устроили гонки со стрельбой

05.03.2017 14:30

В субботу на Лесном массиве в Киеве водители устроили гонки со стрельбой, что привело к серьезному ДТП, сообщает dtp.kiev.ua.

"На Левом берегу Honda, BMW и Range Rover устроили ночные гонки, во время которых участники открыли стрельбу по активистам, которые пытались их остановить.

Через пару часов Honda на полном ходу врезалась в маршрутку на Братиславской", — говорится в сообщении.

Пассажиры вытащили водителя и нанесли ему легкие телесные повреждения, он госпитализирован.

Источник kiev.segodnya.ua