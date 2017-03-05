Последние новости раздела
все новости раздела →
Архив - Украина

Масштабное ДТП в Киеве: пьяные водители устроили гонки со стрельбой

05.03.2017 14:30
Распечатать новость Уменьшить шрифт Увеличить шрифт
Масштабное ДТП в Киеве: пьяные водители устроили гонки со стрельбой

В субботу на Лесном массиве в Киеве водители устроили гонки со стрельбой, что привело к серьезному ДТП, сообщает dtp.kiev.ua.

"На Левом берегу Honda, BMW и Range Rover устроили ночные гонки, во время которых участники открыли стрельбу по активистам, которые пытались их остановить.

Через пару часов Honda на полном ходу врезалась в маршрутку на Братиславской", — говорится в сообщении.

Пассажиры вытащили водителя и нанесли ему легкие телесные повреждения, он госпитализирован.

Источник kiev.segodnya.ua



Теги: Украина, Донбасс, Киев, стрельба, ДТП
 
Поделиться в Facebook Поделиться в Twitter Поделиться ВКонтакте Добавить в livejournal Добавить в Blogger Добавить в Закладки Добавить на Я.ру Добавить В Мой Мир
добавить в блог Добавить в блог
отправить другу Отправить другу
Читайте также:
  • Видео Видео
    • Очаровательная Николь Кидман превратилась в другую знаменитую киноблондинку (ВИДЕО) Очаровательная Николь Кидман ...
    • Оскар-2014: лучший фильм года - "12 лет рабства" (ВИДЕО) Оскар-2014: лучший фильм года - ...
    • Сексуальная Навка и её мужчины приготовили новые трюки! Сексуальная Навка и её мужчины ...
    • Топ-50 суперголов лучшего футболиста мира! Топ-50 суперголов лучшего ...
  • Фото Фото

Вверх