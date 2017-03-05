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На ремонт дорог в Украине в 2017 г. уйдет около 3 млрд грн, - "Укравтодор"
В Украине в 2017 г. на ямочный ремонт дорог уйдет около 2,5-3 млрд грн. Об этом сообщил советник председателя "Укравтодора" Александр Кава в эфире телеканала ZIK. "На ямочный ремонт в этом году пойдет где-то около 2,5-3 миллиардов гривен, именно такая сумма предусмотрена в соответствии с тем распределением, которое есть. За эти деньги можно или провести капитальный ремонт 300 километров автомобильных дорог, или обеспечить проезд, ликвидировать ямы на 30 тысячах километров дорог. Это все же показатели, которые соизмеримы и дают возможность многим гражданам Украины во всех областях ездить, по крайней мере, по дорогам, а не по каким-то ухабам и ямкам", – подчеркнул Кава.
Советник сообщил, что с 2017 г. "Укравтодор" начал ремонтировать дороги по принципу маршрутов.
"Нужно ремонтировать не просто небольшие объемы дорог, которые рассеяны по всем областям, а определенные направления. Например, в этом году будет завершен ремонт дороги "Львов-Луцк", то есть два областных центра, которые находятся на небольшом расстоянии, и между ними будет качественная дорога. Так же в этом году будут проводиться работы, и, возможно, уже будет завершен ремонт дороги "Львов-Тернополь". По ней сейчас 120 километров вынуждены ехать 3-3,5 часа, тогда как по качественным дорогам в Европе это расстояние вы проедете за 1,15-1,20 часа", – отметил он.
По словам Кавы, по такому же принципу будут ремонтироваться дороги из Днепра через Кривой Рог в направлении Николаева. Советник председателя говорит, что "эта дорога находится в ужасном состоянии".
"Из Кропивницкого в Николаев - это маршрут, которым перевозится много товаров в направлении морских торговых портов Николаева и Большой Одессы – этот маршрут также будет ремонтироваться", – отметил Кава.
Также он сообщил, что ремонт дороги "Запорожье-Мариуполь" в этом году будет выполнен на 50% от общего необходимого объема.
Напомним, недавно министр инфраструктуры Владимир Омелян заявил о том, что на содержание и ремонт дорог в Украине из заложенных в госбюджете 35 млрд грн пойдет лишь 15-20 млрд.
Напомним, ранее сообщалось, что для полного восстановления украинских дорог необходимо минимум 250 млрд грн.
Как сообщалось, в 2016 г. в Украине отремонтировали только 1% дорог от необходимого.
Источник 112.ua
Теги: Украина, Донбасс, бюджет, Укравтодор, ремонт дорог
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