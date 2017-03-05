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Первый пошел: Грузовой состав из 57 вагонов преодолел блокаду Донбасса
В субботу, 4 марта 2017 года в Луганской области возобновил движение поезд из 57 пустых вагонов и локомотива, который был заблокирован посторонними лицами на перегоне Шипилов — Светаланов с 25 января. Об этом сообщает пресс-служба "Укрзалізниці".
"Подготовка поезда к отправлению началась в 11:35, участники блокады не мешали железнодорожникам. Пути были очищены от посторонних предметов. Все мероприятия по подготовке к отправке поезда проходили под контролем правоохранительных органов, которые и в дальнейшем будут контролировать его следование", — говорится в сообщении.
В 12:26 поезд прибыл на станцию Светланов и продолжил следование до станции Нырково.
Как сообщил машинист, движению поезда никто не препятствовал, также в подвижном составе нет посторонних лиц.
Источник from-ua.com
Теги: Украина, Донбасс, поезд, Укрзализниця, Луганская область, ЛНР
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