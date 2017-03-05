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Путинские байкеры в Москве устроили митинг в поддержку боевиков на Донбассе

05.03.2017 14:50
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Путинские байкеры в Москве устроили митинг в поддержку боевиков на Донбассе

В Москве мотоциклисты из клуба "Ночные волки" проводят митинг в поддержку российских боевиков, оккупировавших часть Донецкой и Луганской областей.
Как передаёт УНИАН, около 50 людей в кожаных куртках с надписями "Ночные волки" вышли в гайд-парк (специально отведённое место для митингов) в Сокольниках.

Участники акции держат в руках флаги России и бандформирований "ДНР" и "ЛНР".

Кроме этого участники акции держат плакаты с надписями: "Очнись Украина", "Банду Порошенко под трибунал", "Принуждение Украины к миру", "Остановить геноцид Донбасса".

Организаторы акции заявили, что аналогичные мероприятия проводятся в других городах РФ и в Европе.

Мотоклуб "Ночные волки" известен активной публичной поддержкой действий российских властей.

Источник segodnya.ua



Теги: Украина, Донбасс, Путин, ДНР, ЛНР, байкеры
 
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