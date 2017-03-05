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Путинские байкеры в Москве устроили митинг в поддержку боевиков на Донбассе
В Москве мотоциклисты из клуба "Ночные волки" проводят митинг в поддержку российских боевиков, оккупировавших часть Донецкой и Луганской областей.
Как передаёт УНИАН, около 50 людей в кожаных куртках с надписями "Ночные волки" вышли в гайд-парк (специально отведённое место для митингов) в Сокольниках.
Участники акции держат в руках флаги России и бандформирований "ДНР" и "ЛНР".
Кроме этого участники акции держат плакаты с надписями: "Очнись Украина", "Банду Порошенко под трибунал", "Принуждение Украины к миру", "Остановить геноцид Донбасса".
Организаторы акции заявили, что аналогичные мероприятия проводятся в других городах РФ и в Европе.
Мотоклуб "Ночные волки" известен активной публичной поддержкой действий российских властей.
Источник segodnya.ua
Теги: Украина, Донбасс, Путин, ДНР, ЛНР, байкеры
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