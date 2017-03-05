Россия готовится захватить страны Балтии по сценарию аннексии Крыма

05.03.2017 08:10

В печати появился доклад американского исследовательского центра RAND Corporation «Гибридная война в странах Балтии. Опасности и потенциальные ответы». В нем властям стран Балтии рекомендуется усилить взаимодействие с русскоязычными гражданами. Эксперты центра советуют гарантировать русскоязычным гражданам стран Балтии соблюдение всех их политических и гражданских прав, а также наладить более эффективное распространение информации на русском языке. Об этом пишет политолог Лариса Волошина для издания "7 дней".

В документе говорится, что «хотя Москве непросто будет спровоцировать в Латвии, Литве и Эстонии масштабные протесты или сформировать влиятельные сепаратистские движения, полностью этого исключать нельзя». Причиной озабоченности Латвии, Литвы и Эстонии стали «тайные действия России в Крыму и его аннексия», а также «поддержка мятежа сепаратистов на востоке Украины», и «возможности использования русского меньшинства для получения рычагов влияния в странах Балтии». В RAND Corporation считают, что «успех возможных действий Москвы не гарантирован». Эксперты поясняют, что в отличие от оккупированных территорий Украины, в странах Балтии лояльность русскоязычных граждан властям их стран высока. Да и экономического смысла переходить «под крыло» Москвы у них нет. Военные возможности НАТО во много раз превосходят военные силы Украины, поэтому боятся нечего. Однако эксперты предлагают целый ряд рецептов «для повышения иммунитета». Среди них: расширение политических и гражданских прав русскоязычного населения, признание русского языка официальным, усиление борьбы с пропагандой, создание русскоязычных телеканалов, а также укрепление военного потенциала стран Балтии. В российской Госдуме тут же прокомментировали доклад, назвав его «очередной приметой антироссийской истерии». Россия заверяет, что «Москва не заинтересована в атаке на Балтию». А усиление российской военной группировки в Калининградской области — это только ответные меры на усиление военного присутствия НАТО. «Доклад RAND — это очередная примета антироссийской истерии на Западе», — заявил первый зампред комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Новиков журналистам издания «Коммерсант». «Те, кто прорабатывает такие сценарии, путают источник и происхождение разного рода «цветных революций» и прочих «оранжевых» угроз. Все это — методики, которые отрабатывались в рамках «арабской весны» и украинских майданов. И, как известно, к этим процессам причастна отнюдь не Россия. Так что при обрисовке таких сценариев речь идет о попытках свалить все с больной головы на здоровую», – сказал Дмитрий Новиков. При этом он добавил, что Россия не будет отказывать себе в праве и дальше комментировать ситуацию с правами человека в странах Балтии. «Когда очевидным образом нарушаются права человека, что затрагивает наших в прошлом соотечественников или тех, кто говорит на русском языке, мы имеем полное право высказываться в их поддержку», — пояснил он. В докладе RAND упоминается директор Центра анализа стратегий и технологий Руслан Пухов и его высказывания про методы «гибридной войны». Сам Пухов заверил российских журналистов: «Повторить крымскую историю в любом случае не получится. Там (в странах Балтии) нет ни столь высокого процента русскоязычного населения, ни российских военных баз». Так о чем мы говорим? Возможен ли крымский и донбасский сценарий в странах Балтии? Для начала стоит разобраться, а что же произошло в Крыму и на востоке Украины. Неужели всему причиной сепаратистские настроения русскоговорящих украинцев? 26 февраля в Украине отмечали День крымского сопротивления. В этот день в 2014 году 15 тысяч крымских татар и проукраинских активистов вышли на улицы Симферополя в попытках помешать проведению внеочередной сессии Верховного совета Крыма. На ней планировалось объявить о крымском суверенитете и обратиться к Российской Федерации за помощью. Людей, противостоящих в Крыму идее сепарации, было в разы больше, чем так называемых «русскоцентричных». Если быть откровенным, то стоит признать, что другая сторона, стремившаяся защитить государственную целостность, тоже была русскоговорящая. Та же картина наблюдалась и на востоке страны. Кроме горстки вооруженных людей на центральных площадях Донецка и Луганска, подавляющее большинство местных жителей предпочло отмежеваться от людей, захвативших местные органы власти. В откровениях российского диверсанта Стрелкова-Гиркина содержится информация о том, что если бы не его группа российских военных численностью 50 человек, то никакой «русской весны» не было бы. И на востоке Украины, и в Крыму произошло тотальное предательство местной власти. Местные чиновники, милиция, армейское руководство словно по команде перешли на сторону вооруженных людей, захвативших здания в центре городов. В Крыму после захвата 27 февраля российскими силами специального назначения здания Верховного совета Крыма, на улицах городов, на всех дорогах и возле украинских воинских частей появились российские военные и бронетехника. В Донецке и Луганске, по свидетельствам очевидцев, роль жандармов выполняла местная милиция, активно сотрудничавшая с так называемыми «силами самообороны». Это милиционеры передавали вооруженным бандитам украинских активистов. Это местные чиновники собирали митинги работников бюджетных учреждений, убеждая их поддержать российскую оккупацию. Другими словами, и в Крыму, и на Донбассе начало гибридной агрессии положили местные коллаборанты от власти, много лет эксплуатировавшие антиукраинскую риторику. Если внимательно вчитаться в рекомендации экспертов RAND Corporation, констатирующих, что, в отличие от Украины, лояльность русскоязычных граждан властям их стран высока, то можно заметить противоречие. Те меры, которые они предлагают для «повышения иммунитета», в полном объеме имели место в Украине. Политические и гражданские права русскоязычного населения здесь никогда не ущемлялись. Русский язык был признан региональным. Все делопроизводство, образование, как начальное, так и высшее, осуществлялось именно на русском языке. В тех районах, которые сегодня являются оккупированными, невозможно было найти украиноговорящего чиновника, полицейского и другого представителя власти. Были в Крыму и на Донбассе в изобилии и русскоязычные каналы и пресса. На самом деле купить в Крыму книгу на украинском языке всегда было проблемой. А вот чего не было, так это возможности у государства защитить своих граждан, которых дискриминировало антиукраинское пассивное большинство. Пропаганда «русского мира» – вот корень всех зол. Это своеобразная античеловеческая идеология, которая обещает своим приверженцам привилегии. Именно так: не защиту их прав, а возможность попирать права других групп. Так, например, тотальное засилье русскоязычных школ в Крыму и на Донбассе не мешало «озабоченным родителям» собирать акции протеста при любой попытке учредить в общеобразовательной школе класс с украинским языком обучения. Люди протестовали не потому, что их заставляли учить украинский язык. Они были возмущены тем, что кто-то вдруг мог получить для своих детей такую возможность в их «русском Крыму», или «русскоязычном Донбассе». Задолго до захвата Крыма и Донбасса «зелеными человечками» на центральных площадях устраивались антиукраинские и антитатарские митинги. Вседозволенность, возможность унижать другого, отличного от общей массы, нравилась многим приверженцам имперской идеологии. Например, в Донецке, Луганске и в Крыму, первое, что произошло сразу после оккупации – это запрет на украинскую государственную символику и давление, подчас силовое, на представителей «не православных религиозных общин». Крымские последователи Хизб ут-Тахрир, Украинская православная церковь Киевского патриархата, священник-протестант из Донецка, которого три раза выводили на расстрел боевики – все это доказательства, что «русский мир» обещает своим приверженцам право топтать права других. Опыт Украины, основанный на событиях в Крыму, Донецке и Луганске учит, что разговоры о правах русскоязычных – это предлог, который Москва использует для агрессии. Возможность же безнаказанно выплеснуть ненависть, попирая права других – это мотивация, с помощью которой «русский мир» собирает под свои знамена приверженцев. Ненависть к украинскому государству в отдельных регионах намеренно культивировалась местными политиками. Она никогда не имела отношения к реальной дискриминации русскоязычных. Местные проходимцы-политиканы и чиновники годами разжигали в людях ненависть только ради того, чтобы не нести перед ними ответа за свою бесхозяйственность. Русский мир – это пропаганда коллективной безответственности. Именно в этом его привлекательность. Солидаризоваться с его посылами могут только люди вполне определенного сорта. Для того, чтобы не повторился ни крымский, ни донбасский сценарий, необходимо не повторять ошибок Украины и сконцентрироваться на правах всех граждан страны.

Источник dialog.ua