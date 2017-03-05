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Россия передумала реинтегрировать Донбасс в Украину
За последние два месяца Москва осуществила кардинальный поворот в политике относительно «ЛДНР». Об этом в своей статье «Трудности перевода. Последствия национализации предприятий в ЛДНР для Украины» для интернет-издания «Информат» написал обозреватель Игорь Лесев.
Автор напоминает, что еще в самом начале нового года в провластном предбаннике Москвы упорно доминировали настроения о необходимости скорой интеграции Донбасса в состав Украины.
«Убийство полевого командира Гиви, а также запущенный месседж военкора Стешина о «криптобандеровцах», с последующим разгоном соответствующих сюжетов/публикаций в российских СМИ давали все основания полагать, что «ДНР» и «ЛНР» чуть ли не пинками загоняют в проект «единой Украины». Более того, излишняя суета вокруг этого процесса демонстрировала, что интеграция самопровозглашенных республик возможна и без реализации политической части Минских соглашений», — напоминает обозреватель.
Но затем, продолжает автор, традиционно все пошло не так.
«Сначала обозначился Трамп, на которого в Кремле до недавнего времени возлагали очень большие надежды. Президент США в характерной для себя манере альфа-самца заявил, что «ожидает возвращение Крыма Украине». Затем пошли качели между Москвой и Вашингтоном о будущем договора СНВ-3. И, наконец, в последний день зимы Дмитрий Медведев высказал наконец-то вполне умную мысль – российской экономике в режиме санкций нужно привыкать жить очень и очень долго», — делает экскурс в прошлое автор.
По его мнению, все это естественным образом отразилось и на очередном кардинальном повороте Москвы в политике относительно «ЛДНР».
«Сначала Владимир Путин подписал указ о «временном» признании документов самопровозглашенных республик на территории РФ. По сути, это означает начало признания политической субъектности этих республик. И вот с 1 марта начался процесс национализации крупнейших предприятий «ЛДНР», который никак не мог бы проходить без согласования с Москвой», — считает Игорь Лесев.
Теги: Украина, Донбасс, Российская Федерация, ДНР, ЛНР, национализация, Минские договоренности
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