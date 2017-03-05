Последние новости раздела
- США урежут финансовую помощь иностранным государствам09:50
- Столкновение сил АТО с ДРГ сепаратистов под Бахмутом: надвигается что-то серьезное09:10
- Блокада Донбасса: Металлурги Мариуполя призывают областную власть к активным действиям08:30
- Россия готовится захватить страны Балтии по сценарию аннексии Крыма08:10
- Не превращайтесь в клуб политических самоубийц - журналист обратился к Порошенко22:11
- Блокада вышла за пределы Донбасса - новый блокпост установлен на Сумщине на границе с Россией21:44
- Чемпионат Европы по легкой атлетике: украинка выиграла "бронзу"20:49
- Солом'янський райсуд Києваа, де обиратимуть запобіжний захід Насірову, заміновано20:09
- С 1 июля "Укрпочта" поднимает тарифы19:53
- Укроборонпром разрабатывает новую беспилотную технику19:17
США урежут финансовую помощь иностранным государствам
05.03.2017 09:50
США планируют существенно сократить объемы финансовой помощи другим государствам. Об этом заявил директор административно-бюджетного управления Белого дома Мик Малвэни.
"Приоритетный курс (администрации США – ред.) предельно ясен: меньше потраченных денег за рубежом означает больше потраченных денег здесь", – сказал он.
По словам Малвэни, такие меры позволят увеличить военные расходы на 54 миллиарда долларов.
Ранее сообщалось, что американский президент Дональд Трамп увеличит на 54 миллиарда долларов расходы Вашингтона на оборону при формировании нового бюджета США.
Источник segodnya.ua
Теги: Украина, США, Донбасс, бюджет, финансирование
Читайте также:
- Бюджетный пирог не всем придется по вкусу
- Украина может получить от США 350 миллионов долларов на оборону
- Яценюк против Партии регионов: битва за Госбюджет
- Донетчина перечислила в госбюджет куда больше, чем годом ранее
- Посол США: Украина должна привлекать не менее 40 миллиардов долларов инвестиций ежегодно
- Яценюк рассказал о происхождении 13,5 миллиарда
- Ситуация на Донбассе резко обострилась: военные несут потери09:30
- Столкновение сил АТО с ДРГ сепаратистов под Бахмутом: надвигается что-то серьезное09:10
- Сутки в АТО: один военный погиб, 10 ранены08:50
- Блокада Донбасса: Металлурги Мариуполя призывают областную власть к активным действиям08:30
- Увольняющихся работников "отжатого" Енакиевского МЗ шантажируют и вербуют21:24
- На "Донбасс Арене" первый матч сыграют "безоружные ополченцы" 21:03
- Мужчина пытался ввезти из Украины в ЛНР 500 кг масла20:27
- "Ополченцы ДНР" стали плохо относиться к российским "ихтамнетам"20:00
- С начала суток боевики 52 раза открывали огонь, трое украинских военных ранены19:46
- "Феникс" кует деньги на гипертонических кризах и инфарктах - дончане о панике по поводу мобильной связи в "республике"19:38
- США урежут финансовую помощь иностранным государствам09:50
- Ситуация на Донбассе резко обострилась: военные несут потери09:30
- Столкновение сил АТО с ДРГ сепаратистов под Бахмутом: надвигается что-то серьезное09:10
- Сутки в АТО: один военный погиб, 10 ранены08:50
- Блокада Донбасса: Металлурги Мариуполя призывают областную власть к активным действиям08:30
- Россия готовится захватить страны Балтии по сценарию аннексии Крыма08:10
- Не превращайтесь в клуб политических самоубийц - журналист обратился к Порошенко22:11
- Блокада вышла за пределы Донбасса - новый блокпост установлен на Сумщине на границе с Россией21:44
- Увольняющихся работников "отжатого" Енакиевского МЗ шантажируют и вербуют21:24
- На "Донбасс Арене" первый матч сыграют "безоружные ополченцы" 21:03
- Почему немеют руки и как избавиться от этого неприятного ощущения14:30
- А у вас чисто? Как часто нужно убирать дома. ИНФОГРАФИКА22:48
- Фея в белом халате09:20
- ТОП 5 порад для зміцнення дитячого імунітету09:10
- Шесть советов по правильному уходу за волосами 08:05
- Кому грозит старческое слабоумие?14:40
- Казанський тонко прокоментував заяву Авакова щодо розгону блокади ОРДЛО08:11
- Игорь Смелянский: 80% отделений «Укрпочты» не имеют ни одного компьютера07:52
- Соцсети и эксперты отреагировали на поездку Савченко в Донецк. ВИДЕО10:18
- Государственная экологическая инспекция прогнила от коррупции,- Семерак09:41
- На Донбассе дело идет к финалу - мнение эксперта
- Как блокада Донбасса переросла в государственную измену - мнение эксперта
- Вновь прибывшие из России "защитники русского мира" загадочным образом подорвались на Донбассе
- «Национализация» на Донбассе: компания Ахметова выступила с заявлением
- Пенсии по-новому: как поменяется механизм выплат
- Захарченко во время визита в Абхазию побил Плотницкого
- Савченко опозорилась в прямом эфире
- Цены на продукты в "недорогом" супермаркете Енакиево просто "кусаются"
- "Министра связи ДНР" нужно срочно покатать в лифте - дончане напуганы возможным отключением мобильной связи МТС
- "Феникс" кует деньги на гипертонических кризах и инфарктах - дончане о панике по поводу мобильной связи в "республике"