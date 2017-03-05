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США урежут финансовую помощь иностранным государствам

05.03.2017 09:50
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США урежут финансовую помощь иностранным государствам

США планируют существенно сократить объемы финансовой помощи другим государствам. Об этом заявил директор административно-бюджетного управления Белого дома Мик Малвэни.

"Приоритетный курс (администрации США – ред.) предельно ясен: меньше потраченных денег за рубежом означает больше потраченных денег здесь", – сказал он.
По словам Малвэни, такие меры позволят увеличить военные расходы на 54 миллиарда долларов.

Ранее сообщалось, что американский президент Дональд Трамп увеличит на 54 миллиарда долларов расходы Вашингтона на оборону при формировании нового бюджета США.

Источник segodnya.ua



Теги: Украина, США, Донбасс, бюджет, финансирование
 
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