- В Украине заключенные должны оплачивать коммуналку21:20
- Украина попала в топ самых "пиратских" стран20:50
- Активисты Автомайдана заблокировали выезд из суда, где находится Насиров20:25
- Штаб АТО: Авдеевка снова без света20:00
- Грядущая реформа ЖКХ: от 50% до 80% средств житель должен будет вложить в тепломодернизацию19:35
- Блокада железной дороги в Конотопе прекращена, редут будет работать в режиме наблюдения, штаб блокады18:50
- Тука рассказал, как Путин нарывается на Донбассе на новые санкции18:30
- «Деньги до зарплаты»: юрист объяснил, как не стать жертвой обмана18:10
- Из-за «национализации» французская компания Air Liquide прекращает работу на неподконтрольной Донетчине17:50
- В ГФС новый руководитель - Продан. Саакашвили о преемнике Насирова17:30
Украина попала в топ самых "пиратских" стран
Украина снова попала в список самых "пиратских" стран мира (Priority Watch List), который составил Международный альянс интеллектуальной собственности.
Высокий уровень краж интеллектуальной собственности наносит серьезный экономический вред, считает альянс, а потому предложил Торговой палате США ввести против нашей страны санкции.
Помимо Украины, в черный список попали еще семь стран: Китай, Чили, Индия, Мексика, Россия, Тайвань и Вьетнам.
При этом, несмотря на сложную ситуацию, эксперт в сфере защиты прав интеллектуальной собственности Наталья Владимирова считает, что в Украине бороться с пиратством реально. "То же закрытие ex.ua и fs.to было очень знаковым для Украины в плане борьбы с пиратством. Проблему полностью это не решило, но людей, готовых платить деньги за качественный контент, стало больше. Молодежь уже готова выложить 19 гривен за возможность просмотра актуального фильма в высоком качестве. Уже есть сайты, которые отчисляют деньги правообладателям, есть люди, которые платят за контент, есть практика отчисления платежей с радио, кафе, баров", — говорит юрист. И добавляет, что бороться с нарушением авторских прав должны помочь информационные мероприятия, где разъясняли бы, как работает авторское право и как не нарушать закон.
Источник segodnya.ua
Теги: Украина, США, Донбасс, авторские права, санкции, платежи
- "Прозрение" Путина
- Очередной удар из Мюнхена: Керри разбил планы Кремля
- Российская агрессия вернулась бумерангом
- Мнение: "Трудно требовать от украинцев выполнения соглашений, если каждый день гибнут их солдаты"
- Байден рассказал о судьбе антироссийских санкций
- США собираются ввести санкции против РФ через несколько дней
- Штаб АТО: Авдеевка снова без света20:00
- Тука рассказал, как Путин нарывается на Донбассе на новые санкции18:30
- Из-за «национализации» французская компания Air Liquide прекращает работу на неподконтрольной Донетчине17:50
- Важная ветка на железной дороге Москва-Киев взята под полный контроль активистами торговой блокады17:10
- В Новотроицком арестовали украинца, сотрудничавшего с оккупантами16:10
- В Донецкой области задержали банду рэкетиров 14:10
- Первый пошел: Грузовой состав из 57 вагонов преодолел блокаду Донбасса13:50
- Захват украинских заводов боевиками "ДНР" спровоцирует скорое начало боев на Донбассе12:10
- На КПВВ в зоне АТО собралась очередь из почти 400 автомобилей, - ГПСУ11:50
- Элемент коррупции или стимул к развитию? Мариупольские студенты получили стипендии по новым правилам. ВИДЕО 11:30
- Шведов: Как я вижу проведение АТО сегодня21:40
- В Украине заключенные должны оплачивать коммуналку21:20
- ЛУЧШАЯ ОБОРОНА – НАПАДЕНИЕ И ТРАМП БУДЕТ ЭТО ДЕЛАТЬ21:02
- Украина попала в топ самых "пиратских" стран20:50
- Активисты Автомайдана заблокировали выезд из суда, где находится Насиров20:25
- Штаб АТО: Авдеевка снова без света20:00
- Грядущая реформа ЖКХ: от 50% до 80% средств житель должен будет вложить в тепломодернизацию19:35
- США готовится к штурму столицы террористов в Сирии19:10
- Блокада железной дороги в Конотопе прекращена, редут будет работать в режиме наблюдения, штаб блокады18:50
- Тука рассказал, как Путин нарывается на Донбассе на новые санкции18:30
- Шведов: Как я вижу проведение АТО сегодня21:40
- Пять демонов Украины11:10
- Почему немеют руки и как избавиться от этого неприятного ощущения14:30
- А у вас чисто? Как часто нужно убирать дома. ИНФОГРАФИКА22:48
- Фея в белом халате09:20
- ТОП 5 порад для зміцнення дитячого імунітету09:10
- Шесть советов по правильному уходу за волосами 08:05
- Кому грозит старческое слабоумие?14:40
- Казанський тонко прокоментував заяву Авакова щодо розгону блокади ОРДЛО08:11
- Игорь Смелянский: 80% отделений «Укрпочты» не имеют ни одного компьютера07:52
- Вновь прибывшие из России "защитники русского мира" загадочным образом подорвались на Донбассе
- На Донбассе дело идет к финалу - мнение эксперта
- Как блокада Донбасса переросла в государственную измену - мнение эксперта
- «Национализация» на Донбассе: компания Ахметова выступила с заявлением
- Пенсии по-новому: как поменяется механизм выплат
- Захарченко во время визита в Абхазию побил Плотницкого
- Из ночных клубов погрузить всех в автобусы и отправить на воюющий Донбасс - боец ВСУ о двух украинских реальностях
- Савченко опозорилась в прямом эфире
- "Феникс" кует деньги на гипертонических кризах и инфарктах - дончане о панике по поводу мобильной связи в "республике"
- Блокада Донбасса: Металлурги Мариуполя призывают областную власть к активным действиям