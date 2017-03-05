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Украина попала в топ самых "пиратских" стран

05.03.2017 20:50
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Украина попала в топ самых "пиратских" стран

Украина снова попала в список самых "пиратских" стран мира (Priority Watch List), который составил Международный альянс интеллектуальной собственности.

Высокий уровень краж интеллектуальной собственности наносит серьезный экономический вред, считает альянс, а потому предложил Торговой палате США ввести против нашей страны санкции.

Помимо Украины, в черный список попали еще семь стран: Китай, Чили, Индия, Мексика, Россия, Тайвань и Вьетнам.

При этом, несмотря на сложную ситуацию, эксперт в сфере защиты прав интеллектуальной собственности Наталья Владимирова считает, что в Украине бороться с пиратством реально. "То же закрытие ex.ua и fs.to было очень знаковым для Украины в плане борьбы с пиратством. Проблему полностью это не решило, но людей, готовых платить деньги за качественный контент, стало больше. Молодежь уже готова выложить 19 гривен за возможность просмотра актуального фильма в высоком качестве. Уже есть сайты, которые отчисляют деньги правообладателям, есть люди, которые платят за контент, есть практика отчисления платежей с радио, кафе, баров", — говорит юрист. И добавляет, что бороться с нарушением авторских прав должны помочь информационные мероприятия, где разъясняли бы, как работает авторское право и как не нарушать закон.

Источник segodnya.ua



Теги: Украина, США, Донбасс, авторские права, санкции, платежи
 
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