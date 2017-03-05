- В Донецкой области задержали банду рэкетиров 14:10
- Первый пошел: Грузовой состав из 57 вагонов преодолел блокаду Донбасса13:50
- В России провели обыски по "офшорам Пинчука"13:30
- Украинские судьи массово увольняются13:10
- Перекрытая железная дорога в Конотопе не влияет на движение поездов, уверяют в России12:50
- Захват украинских заводов боевиками "ДНР" спровоцирует скорое начало боев на Донбассе12:10
- На КПВВ в зоне АТО собралась очередь из почти 400 автомобилей, - ГПСУ11:50
- Элемент коррупции или стимул к развитию? Мариупольские студенты получили стипендии по новым правилам. ВИДЕО 11:30
- Пять демонов Украины11:10
- Россия передумала реинтегрировать Донбасс в Украину10:30
Украинские судьи массово увольняются
В 200 судах осталось менее 50% судей. Многие судьи решили уволиться, чтобы не проходить квалификационное оценивание Высшей квалификационной комиссии судей. Об этом заявил глава комиссии Сергей Козьяков в интервью ZN.UA.
К настоящему моменту в двух сотнях украинских судов и апелляционных судах остались работать менее 50% судей, в то время как отдельные суды прекратили функционирование из-за отсутствия судей как таковых.
Так, по словам Козякова, с июня по конец сентября пришлого года из судебной системы по собственному желанию уволились 1600 человек, чего в истории Украины ранее не было никогда.
Как указывает глава комиссии, многие устали от постоянного психологического давления и обвинений. Многие приняли решение об уходе после июньского решения КСУ, вернувшего льготы и гарантии при уходе судей в отставку по собственному желанию. В то же время, многих напугало квалификационное оценивание, начатое ВККС.
По словам Козьякова, огромное количество судей просто не захотели предавать огласке свое имущественное состояние.
"Среди тех, кто ушел, было немало профессионалов, порядочных людей. Теперь примерно в 200 судах осталось менее 50% судей. Аналогичная арифметика — в апелляционных судах. Существуют десятки судов, где один, максимум двое судей. Есть места, где суды не функционируют из-за отсутствия судей как таковых. В курортном Яремче, например. И в этих местах государство не исполняет конституционную функцию по осуществлению правосудия. Ухудшается качество принимаемых судебных решений, удлиняются сроки рассмотрения дел", – подчеркнул он.
По словам главы ВККС, сегодня об очищении судебной власти почти никто не говорит, поскольку судейский корпус сократился на треть.
"А вот с обновлением судебной власти будет куда сложнее. На подготовку судьи уйдет 22–24 месяца", – заключил он.
Источник korrespondent.net
Теги: Украина, Донбасс, суд, увольнение, судьи
- В Донецкой области задержали банду рэкетиров 14:10
- Первый пошел: Грузовой состав из 57 вагонов преодолел блокаду Донбасса13:50
- Захват украинских заводов боевиками "ДНР" спровоцирует скорое начало боев на Донбассе12:10
- На КПВВ в зоне АТО собралась очередь из почти 400 автомобилей, - ГПСУ11:50
- Элемент коррупции или стимул к развитию? Мариупольские студенты получили стипендии по новым правилам. ВИДЕО 11:30
- Позиции ВСУ в районе Мариуполя обстреляны из тяжелого вооружения 10:50
- Ситуация на Донбассе резко обострилась: военные несут потери09:30
- Столкновение сил АТО с ДРГ сепаратистов под Бахмутом: надвигается что-то серьезное09:10
- Сутки в АТО: один военный погиб, 10 ранены08:50
- Блокада Донбасса: Металлурги Мариуполя призывают областную власть к активным действиям08:30
- В Донецкой области задержали банду рэкетиров 14:10
- Первый пошел: Грузовой состав из 57 вагонов преодолел блокаду Донбасса13:50
- В России провели обыски по "офшорам Пинчука"13:30
- Украинские судьи массово увольняются13:10
- Перекрытая железная дорога в Конотопе не влияет на движение поездов, уверяют в России12:50
- В Китае обнаружили неизвестное звено зволюции человека12:30
- Захват украинских заводов боевиками "ДНР" спровоцирует скорое начало боев на Донбассе12:10
- На КПВВ в зоне АТО собралась очередь из почти 400 автомобилей, - ГПСУ11:50
- Элемент коррупции или стимул к развитию? Мариупольские студенты получили стипендии по новым правилам. ВИДЕО 11:30
- Пять демонов Украины11:10
- Пять демонов Украины11:10
- Почему немеют руки и как избавиться от этого неприятного ощущения14:30
- А у вас чисто? Как часто нужно убирать дома. ИНФОГРАФИКА22:48
- Фея в белом халате09:20
- ТОП 5 порад для зміцнення дитячого імунітету09:10
- Шесть советов по правильному уходу за волосами 08:05
- Кому грозит старческое слабоумие?14:40
- Казанський тонко прокоментував заяву Авакова щодо розгону блокади ОРДЛО08:11
- Игорь Смелянский: 80% отделений «Укрпочты» не имеют ни одного компьютера07:52
- Соцсети и эксперты отреагировали на поездку Савченко в Донецк. ВИДЕО10:18
- Вновь прибывшие из России "защитники русского мира" загадочным образом подорвались на Донбассе
- На Донбассе дело идет к финалу - мнение эксперта
- Как блокада Донбасса переросла в государственную измену - мнение эксперта
- «Национализация» на Донбассе: компания Ахметова выступила с заявлением
- Пенсии по-новому: как поменяется механизм выплат
- Захарченко во время визита в Абхазию побил Плотницкого
- Савченко опозорилась в прямом эфире
- "Феникс" кует деньги на гипертонических кризах и инфарктах - дончане о панике по поводу мобильной связи в "республике"
- Цены на продукты в "недорогом" супермаркете Енакиево просто "кусаются"
- "Министра связи ДНР" нужно срочно покатать в лифте - дончане напуганы возможным отключением мобильной связи МТС