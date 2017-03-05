Украинские судьи массово увольняются

05.03.2017 13:10

В 200 судах осталось менее 50% судей. Многие судьи решили уволиться, чтобы не проходить квалификационное оценивание Высшей квалификационной комиссии судей. Об этом заявил глава комиссии Сергей Козьяков в интервью ZN.UA.

К настоящему моменту в двух сотнях украинских судов и апелляционных судах остались работать менее 50% судей, в то время как отдельные суды прекратили функционирование из-за отсутствия судей как таковых.

Так, по словам Козякова, с июня по конец сентября пришлого года из судебной системы по собственному желанию уволились 1600 человек, чего в истории Украины ранее не было никогда.

Как указывает глава комиссии, многие устали от постоянного психологического давления и обвинений. Многие приняли решение об уходе после июньского решения КСУ, вернувшего льготы и гарантии при уходе судей в отставку по собственному желанию. В то же время, многих напугало квалификационное оценивание, начатое ВККС.

По словам Козьякова, огромное количество судей просто не захотели предавать огласке свое имущественное состояние.

"Среди тех, кто ушел, было немало профессионалов, порядочных людей. Теперь примерно в 200 судах осталось менее 50% судей. Аналогичная арифметика — в апелляционных судах. Существуют десятки судов, где один, максимум двое судей. Есть места, где суды не функционируют из-за отсутствия судей как таковых. В курортном Яремче, например. И в этих местах государство не исполняет конституционную функцию по осуществлению правосудия. Ухудшается качество принимаемых судебных решений, удлиняются сроки рассмотрения дел", – подчеркнул он.

По словам главы ВККС, сегодня об очищении судебной власти почти никто не говорит, поскольку судейский корпус сократился на треть.

"А вот с обновлением судебной власти будет куда сложнее. На подготовку судьи уйдет 22–24 месяца", – заключил он.

Источник korrespondent.net