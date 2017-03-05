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В ГФС новый руководитель - Продан. Саакашвили о преемнике Насирова
Бывший глава Одесской ОГА Михаил Саакашвили высказался относительно нового руководителя Государственной фискальной службы Мирослава Продана, которого назначили временно исполняющим обязанности главы ведомства. По словам Саакашвили, Продана долго пришлось уговаривать, чтобы он поехал в Грузию и посмотрел, как в стране работает система открытого таможенного пространства. Об этом политики написал на своей странице в Facebook, передает "Диалог.UА".
Саакашвили рассказал, что в Грузии Продан несколько дел делал: ел и пил, а вернувшись в Украину заявил, что прекрасная система, которая успешно работает в Грузии, не подходит для Украины. Причина тому, по мнению чиновника, украинские чиновники не могут отказаться от взяток. Политик возмущен, что Кабмин назначил главой ГФС человека, который официально признался, что берет взятки. Саакашвили не верит, что с приходом нового руководителя службы что-то изменится.
Теги: Украина, Донбасс, Киев, Грузия, Саакашвили, ГФС
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