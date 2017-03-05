В России провели обыски по "офшорам Пинчука"

05.03.2017 13:30

ФСБ России проводит обыски по делу о мошенничестве в особо крупных размерах, главным фигурантом которого является украинский олигарх Виктор Пинчук. Об этом сообщает Росбалт.

По версии следствия, в 2013 году свыше 1 млрд рублей средств страхователей были похищены и выведены в кипрские офшоры. Главным фигурантом расследования является бизнесмен Виктор Пинчук - зять экс-президента Украины Леонида Кучмы. Именно он контролировал деятельность ОСАО Россия с 2009 года, уверяют СМИ.

В материалах дела указано, что оперативники подозревают, что часть похищенных средств могла быть использована Пинчуком для финансирования в 2014 году предвыборной кампании президента Украины Петра Порошенко, а в 2016 году - предвыборной кампании в президенты США сенатора от штата Нью-Йорк Хилари Клинтон.

Источник korrespondent.net