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В России провели обыски по "офшорам Пинчука"

05.03.2017 13:30
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В России провели обыски по "офшорам Пинчука"

ФСБ России проводит обыски по делу о мошенничестве в особо крупных размерах, главным фигурантом которого является украинский олигарх Виктор Пинчук. Об этом сообщает Росбалт.

 По версии следствия, в 2013 году свыше 1 млрд рублей средств страхователей были похищены и выведены в кипрские офшоры. Главным фигурантом расследования является бизнесмен Виктор Пинчук - зять экс-президента Украины Леонида Кучмы. Именно он контролировал деятельность ОСАО Россия с 2009 года, уверяют СМИ.

 В материалах дела указано, что оперативники подозревают, что часть похищенных средств могла быть использована Пинчуком для финансирования в 2014 году предвыборной кампании президента Украины Петра Порошенко, а в 2016 году - предвыборной кампании в президенты США сенатора  от штата Нью-Йорк Хилари Клинтон.

Источник korrespondent.net



Теги: Украина, Донбасс, Российская Федерация, страхование, Порошенко, Клинтон, офшор
 
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