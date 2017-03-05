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В Украине отсутствует легитимная Конституция
В нынешнем, 2017 году исполняется уже 11 лет с тех пор, как в стране отсутствует полностью легитимная Конституция, принятая в установленном той же самой Конституцией порядке с соблюдением всех надлежащих норм и процедур! Об этом в своей статье «Конституция, говорите? А нет ее у нас!» для интернет-издания «Информат» написал обозреватель Александр Карпец.
«Принято считать, что одним из важнейших элементов демократии является соблюдение законных процедур принятия решений. Правда, для реальной демократии этого очень мало, а процедуры есть необходимое, но далеко не достаточное условие» — пишет автор.
По его словам, принятие в декабре 2004 года редакции Конституции с грубыми нарушениями процедуры запустило процесс неконституционности, результатом которого стали неконституционные, сомнительной легитимности решения, выборы, органы высшей государственной власти.
Затем в 2010 году был знаменитый антиконституционный переворот, выразившийся в незаконном возврате к Конституции 1996 года, что позволило Януковичу узурпировать власть.
«Потом, уже в феврале 2014 года был такой же неконституционный возврат к Конституции-2004 без малейшей попытки новой «демократической» власти придать конституционным основам государства хотя бы минимально приличный вид» — уверен обозреватель.
В мае 2014 года прошли президентские, а в октябре того же года – парламентские выборы, которые, не смотря на свой статус внеочередных, стали очередными в бесконечном ряду антиконституционной вакханалии.
«В результате политиканских игрищ так называемой элиты всех мастей и оттенков, в Украине отсутствует легитимная высшая государственная власть, и вообще трудно сказать, есть ли в стране хоть что-нибудь легитимное» — резюмирует Карпец.
Теги: Украина, Донбасс, выборы, переворот, Конституция
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