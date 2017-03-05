- В Украине заключенные должны оплачивать коммуналку21:20
- Украина попала в топ самых "пиратских" стран20:50
- Активисты Автомайдана заблокировали выезд из суда, где находится Насиров20:25
- Штаб АТО: Авдеевка снова без света20:00
- Грядущая реформа ЖКХ: от 50% до 80% средств житель должен будет вложить в тепломодернизацию19:35
- Блокада железной дороги в Конотопе прекращена, редут будет работать в режиме наблюдения, штаб блокады18:50
- Тука рассказал, как Путин нарывается на Донбассе на новые санкции18:30
- «Деньги до зарплаты»: юрист объяснил, как не стать жертвой обмана18:10
- Из-за «национализации» французская компания Air Liquide прекращает работу на неподконтрольной Донетчине17:50
- В ГФС новый руководитель - Продан. Саакашвили о преемнике Насирова17:30
В Украине заключенные должны оплачивать коммуналку
Кабинетминистров Украины утвердил Порядок возмещения стоимости расходов на содержание осужденных в учреждениях исполнения наказаний. Принятие данного решения обусловлено последними изменениями в Уголовно-исполнительном кодексе Украины. Так, согласно ст. 121 УИК Украины лица, отбывающие наказание в исправительных колониях, возмещают расходы на их содержание, кроме стоимости питания, обуви, одежды, белья, спецпитание и спецодежды.
Вышеупомянутый Порядок предусматривает, что возмещение осужденными стоимости затрат на их содержание за отчетный месяц осуществляется из заработка, пенсий и иного дохода, начисленные осужденным в месяце, следующего за отчетным.
Содержания осужденных в учреждениях исполнения наказаний включает в себя предоставление жилищно-коммунальных и бытовых услуг.
К жилищно-коммунальным услугам для осужденным, относятся:
коммунальные услуги (централизованное снабжение холодной воды, централизованное снабжение горячей воды, водоотведения (с использованием внутридомовых систем), газо- и электроснабжение, централизованное отопление, а также вывоз бытовых отходов и т.д.);
услуги по содержанию домов и сооружений и придомовых территорий (уборка внутридомовых помещений и придомовой территории, санитарно-техническое обслуживание, обслуживание внутридомовых сетей, освещение мест общего пользования, текущий ремонт, вывоз бытовых отходов и т.д.).
К бытовым услугам, которые могут предоставляться осужденным, относятся:
стирка, обработка белья и других текстильных изделий;
парикмахерские услуги:
баня;
ремонт обуви;
ремонт одежды и бытовых текстильных изделий;
ремонт, реставрация и обновление мебели;
ремонт радиотелевизионной и другой аудио- и видеоаппаратуры;
ремонт электробытовой техники и других бытовых приборов;
мелкий ремонт, глажка белья и одежды.
Средства, которые учреждение исполнения наказаний получает от возмещения осужденными стоимости затрат на их содержание, зачисляются в специальный фонд государственного бюджета и используются в порядке, установленном законодательством.
Порядок возмещения стоимости затрат на содержание осужденных в учреждениях исполнения наказаний утвержден постановлением Кабмина от 14 февраля 2017 года № 80.
Источник Донецкие новости.
Теги: Донбасс, коммунальные услуги, заключенные
- Отделы соцобеспечения ожидают наплыва посетителей
- Некоторые украинские политики "ставят целью передать России или сепаратистам часть нашей территории" - Порошенко
- Краматорчанам включат отопление 15 октября
- Дончане будут переплачивать за воду, если не сдадут водомер на поверку
- За долги уже конфискуют машины
- Штаб АТО: Авдеевка снова без света20:00
- Тука рассказал, как Путин нарывается на Донбассе на новые санкции18:30
- Из-за «национализации» французская компания Air Liquide прекращает работу на неподконтрольной Донетчине17:50
- Важная ветка на железной дороге Москва-Киев взята под полный контроль активистами торговой блокады17:10
- В Новотроицком арестовали украинца, сотрудничавшего с оккупантами16:10
- В Донецкой области задержали банду рэкетиров 14:10
- Первый пошел: Грузовой состав из 57 вагонов преодолел блокаду Донбасса13:50
- Захват украинских заводов боевиками "ДНР" спровоцирует скорое начало боев на Донбассе12:10
- На КПВВ в зоне АТО собралась очередь из почти 400 автомобилей, - ГПСУ11:50
- Элемент коррупции или стимул к развитию? Мариупольские студенты получили стипендии по новым правилам. ВИДЕО 11:30
- Шведов: Как я вижу проведение АТО сегодня21:40
- В Украине заключенные должны оплачивать коммуналку21:20
- ЛУЧШАЯ ОБОРОНА – НАПАДЕНИЕ И ТРАМП БУДЕТ ЭТО ДЕЛАТЬ21:02
- Украина попала в топ самых "пиратских" стран20:50
- Активисты Автомайдана заблокировали выезд из суда, где находится Насиров20:25
- Штаб АТО: Авдеевка снова без света20:00
- Грядущая реформа ЖКХ: от 50% до 80% средств житель должен будет вложить в тепломодернизацию19:35
- США готовится к штурму столицы террористов в Сирии19:10
- Блокада железной дороги в Конотопе прекращена, редут будет работать в режиме наблюдения, штаб блокады18:50
- Тука рассказал, как Путин нарывается на Донбассе на новые санкции18:30
- Шведов: Как я вижу проведение АТО сегодня21:40
- Пять демонов Украины11:10
- Почему немеют руки и как избавиться от этого неприятного ощущения14:30
- А у вас чисто? Как часто нужно убирать дома. ИНФОГРАФИКА22:48
- Фея в белом халате09:20
- ТОП 5 порад для зміцнення дитячого імунітету09:10
- Шесть советов по правильному уходу за волосами 08:05
- Кому грозит старческое слабоумие?14:40
- Казанський тонко прокоментував заяву Авакова щодо розгону блокади ОРДЛО08:11
- Игорь Смелянский: 80% отделений «Укрпочты» не имеют ни одного компьютера07:52
- Вновь прибывшие из России "защитники русского мира" загадочным образом подорвались на Донбассе
- На Донбассе дело идет к финалу - мнение эксперта
- Как блокада Донбасса переросла в государственную измену - мнение эксперта
- «Национализация» на Донбассе: компания Ахметова выступила с заявлением
- Пенсии по-новому: как поменяется механизм выплат
- Захарченко во время визита в Абхазию побил Плотницкого
- Из ночных клубов погрузить всех в автобусы и отправить на воюющий Донбасс - боец ВСУ о двух украинских реальностях
- Савченко опозорилась в прямом эфире
- "Феникс" кует деньги на гипертонических кризах и инфарктах - дончане о панике по поводу мобильной связи в "республике"
- Блокада Донбасса: Металлурги Мариуполя призывают областную власть к активным действиям