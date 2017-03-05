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В Украине заключенные должны оплачивать коммуналку

05.03.2017 21:20
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В Украине заключенные должны оплачивать коммуналку

Кабинетминистров Украины утвердил Порядок возмещения стоимости расходов на содержание осужденных в учреждениях исполнения наказаний. Принятие данного решения обусловлено последними изменениями в Уголовно-исполнительном кодексе Украины. Так, согласно ст. 121 УИК Украины лица, отбывающие наказание в исправительных колониях, возмещают расходы на их содержание, кроме стоимости питания, обуви, одежды, белья, спецпитание и спецодежды.
Вышеупомянутый Порядок предусматривает, что возмещение осужденными стоимости затрат на их содержание за отчетный месяц осуществляется из заработка, пенсий и иного дохода, начисленные осужденным в месяце, следующего за отчетным.
Содержания осужденных в учреждениях исполнения наказаний включает в себя предоставление жилищно-коммунальных и бытовых услуг.
К жилищно-коммунальным услугам для осужденным, относятся:
коммунальные услуги (централизованное снабжение холодной воды, централизованное снабжение горячей воды, водоотведения (с использованием внутридомовых систем), газо- и электроснабжение, централизованное отопление, а также вывоз бытовых отходов и т.д.);
услуги по содержанию домов и сооружений и придомовых территорий (уборка внутридомовых помещений и придомовой территории, санитарно-техническое обслуживание, обслуживание внутридомовых сетей, освещение мест общего пользования, текущий ремонт, вывоз бытовых отходов и т.д.).
К бытовым услугам, которые могут предоставляться осужденным, относятся:
стирка, обработка белья и других текстильных изделий;
парикмахерские услуги:
баня;
ремонт обуви;
ремонт одежды и бытовых текстильных изделий;
ремонт, реставрация и обновление мебели;
ремонт радиотелевизионной и другой аудио- и видеоаппаратуры;
ремонт электробытовой техники и других бытовых приборов;
мелкий ремонт, глажка белья и одежды.
Средства, которые учреждение исполнения наказаний получает от возмещения осужденными стоимости затрат на их содержание, зачисляются в специальный фонд государственного бюджета и используются в порядке, установленном законодательством.
Порядок возмещения стоимости затрат на содержание осужденных в учреждениях исполнения наказаний утвержден постановлением Кабмина от 14 февраля 2017 года № 80.

Источник Донецкие новости.



Теги: Донбасс, коммунальные услуги, заключенные
 
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